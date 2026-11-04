Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Doanh nghiệp

18 năm bền bỉ với nghề sửa điện, người phụ nữ khuyết tật trao đi cơ hội tự lập

Di chứng bại liệt từ nhỏ không ngăn chị Lê Thị Ngọc Lan theo đuổi nghề sửa chữa điện dân dụng và quấn mô tơ suốt gần 18 năm. Từ những kinh nghiệm tích lũy trong công việc và cuộc sống, chị còn tận tình truyền nghề miễn phí cho người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực để họ tự tin tìm hướng đi cho mình. Đây cũng là câu chuyện về nghị lực và sự sẻ chia được chương trình Nối trọn yêu thương, Tân Hiệp Phát lan tỏa.

PV
1.jpg
Gắn bó với nghề sửa chữa điện dân dụng và quấn mô tơ gần 18 năm, chị Lê Thị Ngọc Lan đã gây dựng được uy tín với khách hàng tại Đà Bắc. Ảnh: THNĐ

“Lan ơi, sửa giúp cô cái nồi cơm điện!”.

Tiếng gọi quen thuộc của khách hàng vang lên trong gian sửa chữa nhỏ của chị Lê Thị Ngọc Lan. Với những người thường xuyên tìm đến, chị không chỉ là một người thợ quen mà còn là người họ tin tưởng gửi gắm những món đồ điện cần sửa chữa.

Đi lại khó khăn vì di chứng bại liệt từ khi còn nhỏ, chị Lan từng có lúc cảm thấy mình kém may mắn, những người tìm đến cửa hàng đôi khi cũng xuất phát từ sự cảm thông với hoàn cảnh của chị. Nhưng theo thời gian, chị hiểu rằng để khách hàng tin tưởng và quay lại, điều quan trọng nhất chính là tay nghề, sự tỉ mỉ và trách nhiệm trong từng công việc.

Từ một người phụ nữ phải nỗ lực thích nghi với những hạn chế của cơ thể, chị đã có thể tự tạo thu nhập, chăm lo cho gia đình và mở ra cơ hội học nghề cho những người có hoàn cảnh tương tự.

Từ những bước đi khó nhọc đến đôi tay vững nghề

Sinh ra khỏe mạnh, nhưng khi mới 6 tháng tuổi, chị Lan bị một cơn sốt để lại di chứng teo cơ chân. Việc đi lại vì thế trở thành thử thách ngay từ những năm tháng đầu đời. Đến năm 8 tuổi, chị mới bắt đầu vịn vào đồ vật để tập đi từng bước.

Dù gặp nhiều khó khăn trong vận động, chị vẫn ham học và nhận được sự yêu quý của thầy cô và bạn bè. Sau những năm tháng học tập ở quê, chị tiếp tục theo học tại Hà Nội, nỗ lực tìm kiếm con đường để có thể tự lập bằng chính khả năng của mình.

Với nghề sửa chữa điện dân dụng và quấn mô tơ, những hạn chế về vận động khiến công việc của chị thêm phần vất vả. Có những món đồ người khác chỉ cần đứng lên là lấy được, chị phải vịn vào đồ vật xung quanh để đứng dậy. Với các mô tơ nặng, chị phải tìm cách ngồi xuống để dịch chuyển thay vì bê lên như nhiều người khác.

Công việc vốn đòi hỏi sự khéo léo, với chị Lan còn cần thêm thời gian và sức lực để thích nghi. Nhưng chị không vì thế mà từ bỏ. Sự kiên nhẫn được rèn luyện qua từng bước tập đi, từng thao tác học nghề và từng công việc hoàn thành đã giúp chị tích lũy kinh nghiệm, từng ngày nâng cao tay nghề.

Sau 18 năm gắn bó với nghề, chị Lan đã tạo dựng được uy tín riêng. Với chị, một món đồ sau khi sửa xong vẫn cần được kiểm tra, chạy thử cẩn thận trước khi trả cho khách. Từng chi tiết đều phải được chú ý để thiết bị hoạt động ổn định. Khách hàng quen nhận xét chị làm nghề có tâm, nhiệt tình, sửa chữa chu đáo và giữ mức giá phải chăng.Chính sự tận tâm ấy giúp chị được khách hàng tin tưởng bằng năng lực thực sự của mình.

Chị Lan từng oán trách số phận khi nghĩ về đôi chân không lành lặn như mọi người. Nhưng theo thời gian, cách nhìn của chị dần thay đổi. Chị nhận ra đôi chân yếu không có nghĩa mình không thể làm được những điều có ích. Bằng đôi tay và sự kiên trì, chị vẫn có thể làm nghề, chăm lo cho gia đình và xây dựng cuộc sống riêng.

Đồng hành với chị là người chồng đã gắn bó gần 20 năm, luôn trân trọng sự thông minh, tháo vát và khả năng quán xuyến công việc của vợ. Gia đình đã trở thành điểm tựa để chị vững vàng hơn trên hành trình tự lập.

3.jpg
Gần 20 năm đồng hành, chông chị Lan luôn trân trọng sự tháo vát, thông minh và nỗ lực của chị trong công việc cũng như cuộc sống gia đình. Ảnh: THNĐ.

Điều đáng quý ở chị Lan không chỉ nằm ở việc vượt qua những khó khăn của bản thân. Khi công việc dần ổn định, chị bắt đầu nghĩ đến những người cũng đang loay hoay tìm kiếm một hướng đi cho cuộc sống.

Truyền nghề, tiếp thêm động lực để người khác tự lập

Từ trải nghiệm của chính mình, chị Lan hiểu rằng có một công việc phù hợp có ý nghĩa lớn như thế nào đối với người khuyết tật. Nghề nghiệp không chỉ mang lại thu nhập, mà còn giúp mỗi người có thêm sự tự tin, chủ động chăm lo cho gia đình và cảm nhận rõ hơn giá trị của bản thân.

Bởi vậy, chị chọn cách chia sẻ thiết thực nhất mà chị có thể làm: truyền lại nghề sửa chữa điện cho những người có nhu cầu, đặc biệt là những người đang gặp khó khăn trong cuộc sống.

Chị dạy nghề miễn phí, hướng dẫn từ những thao tác cơ bản nhất. Những thao tác nhìn qua tưởng chừng đơn giản, khi bắt tay vào mới thấy không hề dễ dàng: dây phải được đặt ngay ngắn, các vòng quấn cần đều và từng bước đều đòi hỏi sự kiên nhẫn và chính xác qua từng bước. Chị kiên nhẫn giải thích những chi tiết cần lưu ý, nhắc người học không nóng vội và chú trọng sự cẩn thận trong từng thao tác.

Với chị, truyền nghề không đơn thuần là chỉ cho người khác cách làm. Điều chị mong muốn hơn cả là người học có thể nắm vững kỹ năng, tìm được công việc phù hợp, tạo ra thu nhập và tự lo cho cuộc sống của mình.

Bên cạnh việc truyền nghề, chị Lan còn sửa chữa miễn phí cho người khuyết tật và những người có hoàn cảnh khó khăn. Những hỗ trợ có thể không lớn về vật chất, nhưng sự thấu hiểu và lòng nhân ái của chị mang lại giá trị tinh thần rất lớn cho những người được sẻ chia.

Ngoài công việc tại cửa hàng, chị Lan còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội với nhiều vai trò: Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thanh niên khuyết tật Hòa Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam và Ủy viên Ban Chấp hành Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi tỉnh Phú Thọ.

Thông qua các hoạt động này, chị có thêm cơ hội kết nối các nhà hảo tâm, tìm kiếm nguồn lực hỗ trợ những người khuyết tật còn ít điều kiện giao lưu, tiếp cận sự giúp đỡ. Với chị, đôi khi chỉ một cuộc gặp gỡ, một lần được trò chuyện và chia sẻ cũng có thể giúp những người cùng hoàn cảnh thêm tự tin, chủ động hòa nhập với cuộc sống.

5.jpg
Trên cương vị Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thanh niên khuyết tật Hòa Bình, chị Lan tích cực kết nối, hỗ trợ những người khuyết tật có thêm cơ hội giao lưu và hòa nhập cộng đồng. Ảnh: NVCC.

Khi nghị lực và lòng tốt song hành

Nghị lực giúp con người vượt qua nghịch cảnh, còn lòng tốt giúp những giá trị tích cực được lan tỏa xa hơn chính câu chuyện của một cá nhân. Khi hai điều ấy gặp nhau, hành trình vươn lên của một người không chỉ thay đổi cuộc đời họ mà còn có thể tạo thêm cơ hội cho nhiều người khác.

Đó cũng là tinh thần mà chương trình Nối trọn yêu thương hướng tới. Chương trình không chỉ chia sẻ những hoàn cảnh cần được quan tâm, mà còn tôn vinh những con người đang từng ngày nỗ lực vượt lên khó khăn, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng.

Những nhân vật trong chương trình không nhất thiết phải làm nên những điều phi thường. Họ có thể là người kiên trì lao động để tự nuôi sống bản thân nhưng sẵn sàng trao lại kỹ năng, nghề nghiệp cho người khác, hay là những người dù cuộc sống còn nhiều vất vả vẫn lựa chọn giúp đỡ những hoàn cảnh kém may mắn hơn.

Chị Lê Thị Ngọc Lan là một trong những câu chuyện như vậy. Không chỉ vượt qua những giới hạn của bản thân để gắn bó với nghề sửa chữa điện dân dụng và quấn mô tơ, chị còn dành thời gian truyền nghề miễn phí cho những người cùng cảnh ngộ, giúp họ có thêm cơ hội tạo thu nhập và tự lập trong cuộc sống và vững tin vào tương lai.

Chia sẻ về ý nghĩa đồng hành cùng chương trình, đại diện Tân Hiệp Phát cho biết doanh nghiệp luôn trân trọng những con người biết vươn lên bằng nghị lực của chính mình, đồng thời tạo ra những giá trị tích cực cho xã hội. Theo doanh nghiệp, sự tử tế không nhất thiết bắt đầu từ những điều lớn lao mà có thể được tạo nên từ những hành động thiết thực mỗi ngày.

Đó cũng là lý do Tân Hiệp Phát đồng hành cùng Nối trọn yêu thương trong nhiều năm qua, với mong muốn góp phần lan tỏa những câu chuyện chân thực về nghị lực, lòng nhân ái và tinh thần sống trách nhiệm. Thông qua chương trình, doanh nghiệp kỳ vọng vọng những điều tốt đẹp được kể lại không chỉ mang đến sự đồng cảm mà còn truyền cảm hứng, khuyến khích những hành động thiết thực và góp phần tạo nên một cộng đồng biết sẻ chia, nâng đỡ lẫn nhau

Nhìn lại hành trình đã qua, đôi chân mang di chứng bại liệt vẫn khiến chị Lan gặp không ít trở ngại trong cuộc sống thường ngày. Thế nhưng, bằng sự kiên trì, đôi tay khéo léo và tấm lòng luôn hướng về người khác, chị đã gây dựng được sinh kế, chăm lo cho gia đình và mở ra cơ hội cho nhiều người cùng cảnh ngộ.

Điều đẹp nhất trong câu chuyện của chị Lan không nằm ở những khó khăn chị đã vượt qua, mà ở lựa chọn tiếp tục trao đi sau khi bản thân đã đứng vững. Từ những kinh nghiệm tích lũy trong cuộc sống và công việc, chị đã giúp nhiều người cùng cảnh ngộ có thêm cơ hội học nghề, tạo thu nhập và tự tin bước tiếp trên hành trình tự lập. Bởi đôi khi, một nghề nghiệp được truyền lại, một sự động viên đúng lúc hay một cơ hội được sẻ chia cũng có thể mở ra hướng đi mới cho cuộc đời của một con người.

Đó cũng là thông điệp mà Nối trọn yêu thương hướng tới. Những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống không chỉ được tạo nên bởi nghị lực vượt khó, mà còn được lan tỏa từ sự sẻ chia giữa con người với con người. Khi một người sẵn sàng mở ra cơ hội cho người khác, những điều tử tế sẽ tiếp tục được nối dài, góp phần xây dựng một cộng đồng biết quan tâm, đồng hành và nâng đỡ lẫn nhau.

#Lê Thị Ngọc Lan #Người khuyết tật #Dạy nghề miễn phí #Tự lập kinh tế #Nối trọn yêu thương

Bài liên quan

Doanh nghiệp

Tân Hiệp Phát mang mùa trăng yêu thương đến trẻ em

Những phần quà Trung thu được Tân Hiệp Phát trao gửi đến nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tiếp nối hành trình sẻ chia và đồng hành cùng cộng đồng.

Trung thu là mùa của đoàn viên, là khi con trẻ háo hức mong chờ một chiếc đèn lồng, một phần bánh nhỏ, một đêm trăng đầy ắp tiếng cười và những giây phút quây quần bên người thân. Với những em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt, đã trải qua mất mát hay thiếu thốn, niềm vui ấy đôi khi cần thêm những bàn tay cùng góp sức để trở nên trọn vẹn.

Hòa cùng các cơ quan, đoàn thể, tổ chức và doanh nghiệp trong hành trình chăm lo cho trẻ em, Trung thu năm nay, Tân Hiệp Phát tiếp tục triển khai nhiều hoạt động sẻ chia, nối dài hành trình trách nhiệm xã hội được doanh nghiệp thực hiện trong nhiều năm qua.

Xem chi tiết

Doanh nghiệp

Mua nhà Vịnh Tiên, 3 năm ung dung nhận dòng tiền 6%/năm, đón đầu các cột mốc vận hành năm 2027

Một tài sản có dòng tiền ổn định là điểm tựa giúp chủ nhân vững vàng nắm giữ trong dài hạn. Tại “Quận Nhất mới” Vịnh Tiên, Vinhomes Green Paradise, chính sách cam kết tiền thuê tới 6%/năm trong 3 năm vừa mang lại sự chủ động tài chính cho gia chủ, vừa mở ra khoảng đệm thảnh thơi để đón đầu thời điểm các đại tiện ích đồng loạt vận hành trong năm 2027.

Đón đầu chu kỳ bùng nổ 2027 của “Quận Nhất mới” Vịnh Tiên với cam kết tiền thuê 18% trong 3 năm

Trước thềm loạt “siêu điểm đến” như VinWonders Cần Giờ, bộ đôi sân golf 36 hố, chuỗi khách sạn, tổ hợp Sóng Xanh… đồng loạt khai trương vào năm 2027, bài toán của người mua bất động sản Vinhomes Green Paradise là làm sao vừa đón đúng thời điểm vừa tối ưu dòng tiền. Lời giải tại “Quận Nhất mới” Vịnh Tiên nằm ở chính sách cam kết tiền thuê 6%/năm trong 3 năm.

Xem chi tiết

Doanh nghiệp

KienlongBank lan tỏa bình dân học vụ số, thúc đẩy năng lực số toàn hệ thống

Với nền tảng chuyển đổi số được xây dựng từ năm 2021, KienlongBank từng bước phát triển hệ sinh thái ngân hàng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và chú trọng nâng cao năng lực công nghệ cho đội ngũ cán bộ nhân viên. Tiếp nối quá trình đó, Phong trào “Bình dân học vụ số - Lan tỏa tri thức, bứt phá hiệu quả” được triển khai nhằm thúc đẩy học tập, chia sẻ sáng kiến và đưa tri thức số vào thực tiễn công việc trên toàn hệ thống.

Chủ động chuyển đổi số, tạo nền tảng triển khai phong trào

Trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng trở thành yêu cầu trọng tâm của ngành Ngân hàng, việc trang bị kiến thức và kỹ năng số cho cán bộ nhân viên có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình đổi mới phương thức làm việc, nâng cao năng suất và chất lượng hoạt động. Tại KienlongBank, đây không phải là nhiệm vụ mới phát sinh theo yêu cầu triển khai phong trào, mà là một phần trong định hướng chuyển đổi số được Ngân hàng xây dựng và từng bước hiện thực hóa trong nhiều năm qua.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Năm đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways: Từ hãng bay mới đến đối tác được các tên tuổi hàng không toàn cầu tin cậy

Năm đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways: Từ hãng bay mới đến đối tác được các tên tuổi hàng không toàn cầu tin cậy

Ngày 1/11/2026, Sun PhuQuoc Airways (SPA) tròn một năm cất cánh. Từ 220 hành khách trên chuyến bay đầu tiên, sau 365 ngày, hãng đã thực hiện gần 23.600 chuyến bay, đưa hơn 4 triệu lượt hành khách đến với Phú Quốc và mọi miền đất nước, trên mạng bay 29 đường bay, trong đó 16 đường bay quốc tế.

Săn biển mây 5h sáng, thưởng thức bữa sáng ở độ cao hơn 3.000m

Săn biển mây 5h sáng, thưởng thức bữa sáng ở độ cao hơn 3.000m

Sau cơn sốt “cháy vé” dịp Quốc khánh 2/9, combo trải nghiệm độc bản “Đón bình minh trên đỉnh Fansipan” sẽ chính thức “tái xuất” từ ngày 7/11. Được mở bán từ ngày 30/10 với số lượng giới hạn, đây hứa hẹn tiếp tục là “tấm vé vàng” dành cho những tâm hồn xê dịch khao khát “săn” biển mây và đón những tia nắng sớm trên “Nóc nhà Đông Dương”.

Vinhomes Green Paradise bước vào cuộc đua “7 Kỳ quan Đô thị Tương lai”

Vinhomes Green Paradise bước vào cuộc đua “7 Kỳ quan Đô thị Tương lai”

Đúng 15 năm sau khi Vịnh Hạ Long được vinh danh là một trong “7 Kỳ quan Thiên nhiên Mới của thế giới” (11/11/2011), Việt Nam lại vừa có một ứng viên chính thức tham gia cuộc đua tìm kiếm “7 Kỳ quan Đô thị Tương lai” do New7Wonders khởi xướng. Cạnh tranh cùng hơn 260 đề cử quốc tế, siêu đô thị biển Vinhomes Green Paradise Cần Giờ kiêu hãnh đưa khát vọng và năng lực kiến tạo đô thị ESG++ cùng chuẩn sống tương lai của người Việt vươn tầm thế giới.

VPBank và AIA giới thiệu Tinh Hoa Thịnh Vượng, sản phẩm bảo hiểm kết hợp bảo vệ và đầu tư dành cho khách hàng cao cấp

VPBank và AIA giới thiệu Tinh Hoa Thịnh Vượng, sản phẩm bảo hiểm kết hợp bảo vệ và đầu tư dành cho khách hàng cao cấp

VPBank và AIA Việt Nam vừa ra mắt Sản phẩm Bảo hiểm Liên kết đơn vị Tinh Hoa Thịnh Vượng, hướng đến khách hàng cao cấp. Sản phẩm kết hợp quyền lợi bảo vệ có thể đạt đến 300% số tiền bảo hiểm vào năm hợp đồng thứ 20 - khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện của sản phẩm, cùng các lựa chọn đầu tư thông qua Quỹ liên kết đơn vị và Thưởng duy trì đóng phí, nhằm hỗ trợ khách hàng trong quá trình hoạch định tài chính dài hạn.

Tiếp nối tại Hà Nội, giải Marathon Quốc tế TP HCM Techcombank mùa 9 khởi động

Tiếp nối tại Hà Nội, giải Marathon Quốc tế TP HCM Techcombank mùa 9 khởi động

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2026 – Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank chính thức khởi động mùa thứ 9. Dưới sự chỉ đạo của UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Du lịch và Sở Văn hóa, Thể thao Thành phố, Nhà tài trợ Chiến lược - Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) tổ chức.

Khám phá diện mạo mới, trải nghiệm mới tại Vincom Plaza bên vịnh di sản

Khám phá diện mạo mới, trải nghiệm mới tại Vincom Plaza bên vịnh di sản

Vincom Plaza Hạ Long đã trở thành là điểm hẹn nơi nhịp sống địa phương bên vịnh di sản hòa cùng những trải nghiệm hiện đại. Từ mua sắm, ẩm thực liên tục được làm mới đến các hoạt động cộng đồng, nơi đây mang đến không gian gần gũi để các gia đình Hạ Long sum vầy tận hưởng và tự hào đón bạn bè muôn phương cùng khám phá nét riêng của quê hương.

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Chủ xe VinFast luôn có kênh hỗ trợ, dù ở nhà hay trên đường

Chủ xe VinFast luôn có kênh hỗ trợ, dù ở nhà hay trên đường

Từ việc trao đổi về nhu cầu dịch vụ qua ứng dụng đến gọi cứu hộ khi gặp sự cố trên đường, chủ xe VinFast luôn có kênh tiếp cận hỗ trợ. Khả năng phản hồi, xử lý nhanh chóng cùng tinh thần cầu thị là những điểm được người dùng đánh giá cao.

Đánh thức “Malibu của Việt Nam”, Vinhomes Hải Vân Bay mở “kho báu nghỉ dưỡng”

Đánh thức “Malibu của Việt Nam”, Vinhomes Hải Vân Bay mở “kho báu nghỉ dưỡng”

“Hải Vân có địa thế tương đồng với Malibu (Mỹ), nơi bất động sản mấy trăm năm nay chưa bao giờ hạ nhiệt và giá trị chỉ có đi lên. Nếu có cơ hội, chúng ta nên đầu tư một căn nhà tại đây, vừa là nơi trở làm việc và nghỉ dưỡng, đáp ứng nhu cầu 3 thế hệ, vừa có giá trị tích sản lâu dài”, doanh nhân nổi tiếng Sơn Đoàn chia sẻ tại tọa đàm “Vinhomes Hải Vân Bay - Vị thế cửa ngõ mới của du lịch miền Trung” vừa diễn ra tại Hà Nội.

Khám phá diện mạo mới, trải nghiệm mới tại Vincom Plaza bên vịnh di sản

Khám phá diện mạo mới, trải nghiệm mới tại Vincom Plaza bên vịnh di sản

Vincom Plaza Hạ Long đã trở thành là điểm hẹn nơi nhịp sống địa phương bên vịnh di sản hòa cùng những trải nghiệm hiện đại. Từ mua sắm, ẩm thực liên tục được làm mới đến các hoạt động cộng đồng, nơi đây mang đến không gian gần gũi để các gia đình Hạ Long sum vầy tận hưởng và tự hào đón bạn bè muôn phương cùng khám phá nét riêng của quê hương.

Phân Bón Cà Mau chăm lo điều kiện học tập cho học sinh dân tộc thiểu số

Phân Bón Cà Mau chăm lo điều kiện học tập cho học sinh dân tộc thiểu số

Với kinh phí tài trợ 1,9 tỷ đồng từ Phân bón Cà Mau, Nhà đa năng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Ninh Thuận đã hoàn thành nâng cấp, sửa chữa và chính thức đưa vào sử dụng. Công trình không chỉ bổ sung cơ sở vật chất phục vụ hoạt động giáo dục mà còn tạo thêm không gian rèn luyện, sinh hoạt và phát triển kỹ năng cho học sinh, phần lớn là con em đồng bào dân tộc thiểu số.

Thẻ VPBANK: Kim bài giúp FAN VIỆT đến gần thần tượng hơn

Thẻ VPBANK: Kim bài giúp FAN VIỆT đến gần thần tượng hơn

Mua vé sớm, trải nghiệm soundcheck, nhận ưu đãi khi mua merchandise của thần tượng hay tận hưởng sự kết hợp giữa World Tour và Official Pop-up Store ngay tại Việt Nam, những trải nghiệm từng khiến nhiều fan Việt phải tìm đến các thị trường quốc tế đang dần trở nên gần gũi khi có sự góp mặt của VPBank.

SACOMBANK tiếp tục tung gói lãi suất cho vay 7,9%/năm, góp sức cùng mục tiêu tăng trưởng GDP 2 con số

SACOMBANK tiếp tục tung gói lãi suất cho vay 7,9%/năm, góp sức cùng mục tiêu tăng trưởng GDP 2 con số

Hưởng ứng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số, ngay từ tháng 8/2026, SACOMBANK đã triển khai gói tín dụng với quy mô gần 100.000 tỷ đồng dành cho khách hàng doanh nghiệp hiện hữu, đang hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, doanh nghiệp có vốn nước ngoài…Mức giảm lãi suất hấp dẫn từ 1,5% đến 2% tương ứng lãi suất 8.5% - 9.5%. Trên cơ sở đó, SACOMBANK đã chủ động giảm biên lợi nhuận xuống còn 0.79%/năm nhằm chia sẻ, đồng hành cùng khách hàng.

Vinhomes Green Paradise bước vào cuộc đua “7 Kỳ quan Đô thị Tương lai”

Vinhomes Green Paradise bước vào cuộc đua “7 Kỳ quan Đô thị Tương lai”

Đúng 15 năm sau khi Vịnh Hạ Long được vinh danh là một trong “7 Kỳ quan Thiên nhiên Mới của thế giới” (11/11/2011), Việt Nam lại vừa có một ứng viên chính thức tham gia cuộc đua tìm kiếm “7 Kỳ quan Đô thị Tương lai” do New7Wonders khởi xướng. Cạnh tranh cùng hơn 260 đề cử quốc tế, siêu đô thị biển Vinhomes Green Paradise Cần Giờ kiêu hãnh đưa khát vọng và năng lực kiến tạo đô thị ESG++ cùng chuẩn sống tương lai của người Việt vươn tầm thế giới.

VPBank và AIA giới thiệu Tinh Hoa Thịnh Vượng, sản phẩm bảo hiểm kết hợp bảo vệ và đầu tư dành cho khách hàng cao cấp

VPBank và AIA giới thiệu Tinh Hoa Thịnh Vượng, sản phẩm bảo hiểm kết hợp bảo vệ và đầu tư dành cho khách hàng cao cấp

VPBank và AIA Việt Nam vừa ra mắt Sản phẩm Bảo hiểm Liên kết đơn vị Tinh Hoa Thịnh Vượng, hướng đến khách hàng cao cấp. Sản phẩm kết hợp quyền lợi bảo vệ có thể đạt đến 300% số tiền bảo hiểm vào năm hợp đồng thứ 20 - khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện của sản phẩm, cùng các lựa chọn đầu tư thông qua Quỹ liên kết đơn vị và Thưởng duy trì đóng phí, nhằm hỗ trợ khách hàng trong quá trình hoạch định tài chính dài hạn.

SeABank hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 34.688 tỷ đồng

SeABank hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 34.688 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) chính thức được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 34.688 tỷ đồng. Nguồn vốn này giúp Ngân hàng củng cố năng lực tài chính, nâng cao các chỉ số an toàn vốn, đồng thời thể hiện định hướng phát triển đồng bộ giữa nguồn lực tài chính và nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.

Săn biển mây 5h sáng, thưởng thức bữa sáng ở độ cao hơn 3.000m

Săn biển mây 5h sáng, thưởng thức bữa sáng ở độ cao hơn 3.000m

Sau cơn sốt “cháy vé” dịp Quốc khánh 2/9, combo trải nghiệm độc bản “Đón bình minh trên đỉnh Fansipan” sẽ chính thức “tái xuất” từ ngày 7/11. Được mở bán từ ngày 30/10 với số lượng giới hạn, đây hứa hẹn tiếp tục là “tấm vé vàng” dành cho những tâm hồn xê dịch khao khát “săn” biển mây và đón những tia nắng sớm trên “Nóc nhà Đông Dương”.

Tiếp nối tại Hà Nội, giải Marathon Quốc tế TP HCM Techcombank mùa 9 khởi động

Tiếp nối tại Hà Nội, giải Marathon Quốc tế TP HCM Techcombank mùa 9 khởi động

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2026 – Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank chính thức khởi động mùa thứ 9. Dưới sự chỉ đạo của UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Du lịch và Sở Văn hóa, Thể thao Thành phố, Nhà tài trợ Chiến lược - Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) tổ chức.

Năm đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways: Từ hãng bay mới đến đối tác được các tên tuổi hàng không toàn cầu tin cậy

Năm đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways: Từ hãng bay mới đến đối tác được các tên tuổi hàng không toàn cầu tin cậy

Ngày 1/11/2026, Sun PhuQuoc Airways (SPA) tròn một năm cất cánh. Từ 220 hành khách trên chuyến bay đầu tiên, sau 365 ngày, hãng đã thực hiện gần 23.600 chuyến bay, đưa hơn 4 triệu lượt hành khách đến với Phú Quốc và mọi miền đất nước, trên mạng bay 29 đường bay, trong đó 16 đường bay quốc tế.