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Doanh nghiệp

Mua nhà Vịnh Tiên, 3 năm ung dung nhận dòng tiền 6%/năm, đón đầu các cột mốc vận hành năm 2027

Một tài sản có dòng tiền ổn định là điểm tựa giúp chủ nhân vững vàng nắm giữ trong dài hạn. Tại “Quận Nhất mới” Vịnh Tiên, Vinhomes Green Paradise, chính sách cam kết tiền thuê tới 6%/năm trong 3 năm vừa mang lại sự chủ động tài chính cho gia chủ, vừa mở ra khoảng đệm thảnh thơi để đón đầu thời điểm các đại tiện ích đồng loạt vận hành trong năm 2027.

PV

Đón đầu chu kỳ bùng nổ 2027 của “Quận Nhất mới” Vịnh Tiên với cam kết tiền thuê 18% trong 3 năm

Trước thềm loạt “siêu điểm đến” như VinWonders Cần Giờ, bộ đôi sân golf 36 hố, chuỗi khách sạn, tổ hợp Sóng Xanh… đồng loạt khai trương vào năm 2027, bài toán của người mua bất động sản Vinhomes Green Paradise là làm sao vừa đón đúng thời điểm vừa tối ưu dòng tiền. Lời giải tại “Quận Nhất mới” Vịnh Tiên nằm ở chính sách cam kết tiền thuê 6%/năm trong 3 năm.

Chủ động dòng tiền, hóa giải áp lực nắm giữ

Một bất động sản tại đại đô thị thường cần thời gian để các giá trị được bồi đắp. Hạ tầng huyết mạch tiếp tục được mở rộng, tiện ích từng bước thành hình, dịch vụ phát triển và cộng đồng cư dân dần lấp đầy. Trong giai đoạn chuyển tiếp đó, khả năng cân đối chi phí và dòng tiền có ảnh hưởng đáng kể đến quyết định nắm giữ tài sản của chủ sở hữu.

Chính sách cam kết tiền thuê tới 6%/năm trong vòng 3 năm tại Vịnh Tiên (Vinhomes Green Paradise) mang lại cơ sở tính toán rõ ràng. Thay vì đối mặt với biến số của thị trường sơ khai, chủ nhân có thể đưa khoản thu nhập cố định này vào kế hoạch tài chính, dùng để đối ứng chi phí vốn, hỗ trợ lịch thanh toán hoặc phục vụ mục tiêu tích lũy. Một nguồn thu được cam kết giúp kế hoạch sở hữu trở nên minh bạch và an toàn hơn bao giờ hết.

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Chính sách cam kết tiền thuê giúp khách hàng có thêm nguồn lực tài chính trong thời gian chờ các cột mốc tiện ích, hạ tầng đi vào vận hành.

Sự thảnh thơi của nhà đầu tư vì thế được định nghĩa bằng quyền chủ động. Khi áp lực tài chính ngắn hạn được tháo gỡ bằng những điều khoản pháp lý rõ ràng, chủ sở hữu có thêm thời gian quan sát tiến độ của khu vực, thảnh thơi chuẩn bị mô hình kinh doanh hoặc tìm kiếm đối tác vận hành phù hợp.

Lúc này, mỗi tài sản tại Vịnh Tiên trở thành “cỗ máy sinh lời” thực thụ, được nâng đỡ bằng dòng tiền sẵn có ngay trong giai đoạn kiến tạo, tạo bàn đạp vững chắc trước khi bước vào chu kỳ khai thác thương mại bùng nổ.

Nguồn thu bền vững được bảo chứng bởi những cột mốc vận hành lớn

Triển vọng khai thác thương mại tại Vịnh Tiên còn gắn với lộ trình phát triển của hệ sinh thái tiện ích biểu tượng tại Vinhomes Green Paradise. Theo kế hoạch từ Vinpearl, ngày 1/7/2027 sẽ đánh dấu bước ngoặt lớn khi một hệ sinh thái “siêu điểm đến” tại Cần Giờ đồng loạt vận hành.

Nổi bật nhất là VinWonders Cần Giờ 122 ha - “Kỳ quan lễ hội giải trí toàn cầu” tích hợp ba công viên Lễ hội Toàn cầu, Safari và Lễ hội Nước với gần 300 trò chơi cùng 30 show diễn mỗi ngày, tạo ra điểm đến hấp dẫn giữ chân du khách và các gia đình qua nhiều ngày trải nghiệm.

Kế đến là bộ đôi sân golf 36 hố 155 ha gồm sân Sunrise mang dấu ấn Robert Trent Jones II và sân Sunset thiết kế bởi huyền thoại Tiger Woods, mở rộng tệp khách sang giới doanh nhân và cộng đồng thể thao cao cấp có mức chi tiêu dồi dào.

Đảm bảo năng lực đón tiếp dòng khách nghỉ dưỡng dài ngày là hệ thống lưu trú cao cấp với Vinpearl Dream Palace Hotel chuẩn quốc tế cùng chuỗi khách sạn boutique và biệt thự biển sang trọng.

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VinWonders Cần Giờ tạo động lực thu hút khách đến với siêu đô thị biển.

Đến tháng 11/2027, tổ hợp Trung tâm Hội nghị và Nhà hát Sóng Xanh với nhà hát 2 khán phòng sức chứa 5.000 chỗ ngồi và khu hội nghị MICE gần 10.000 khách sẽ sáng đèn, bổ sung nguồn khách nghệ thuật và hội họp xuyên suốt bốn mùa.

Sự hội tụ của chuỗi tiện ích kỷ lục này mở ra lời giải hoàn chỉnh cho câu hỏi: sau 3 năm cam kết, nguồn thu của tài sản sẽ đến từ đâu? Dòng khách hàng chục triệu lượt đổ về vui chơi, lưu trú, đánh golf và dự sự kiện sẽ trực tiếp kích hoạt sức mua cho hệ thống phố thương mại, nhà hàng, quán cà phê và dịch vụ tại Vịnh Tiên.

Bên cạnh dòng du khách lớn, đời sống cư dân tạo nhu cầu thường nhật ổn định. Công viên, trường học và tiện ích gia đình tạo sự gắn bó lâu dài cho cộng đồng an cư. Khi cư dân và du khách cùng sử dụng dịch vụ, thương mại có thêm điều kiện phát triển qua nhiều thời điểm trong năm.

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Thể thao và nghỉ dưỡng bổ sung nguồn nhu cầu cho hệ sinh thái dịch vụ Vịnh Tiên.

Với người mua, khoản tiền thuê 6%/năm được cam kết trong 3 năm là nguồn hỗ trợ tài chính giúp xóa bỏ mọi rủi ro trong giai đoạn đầu nắm giữ. Triển vọng khai thác về sau được bảo chứng bởi tiến độ hoàn thiện hạ tầng, tiện ích và cộng đồng tại chỗ. Hai yếu tố này tạo cơ sở vững chắc cho kế hoạch nắm giữ dài hạn tài sản tại Vịnh Tiên, trong bối cảnh nhiều cột mốc vận hành lớn đã được ấn định trong năm 2027, nhiều hạ tầng chiến lược sẽ về đích trong giai đoạn 2028-2029.

Cùng Vinhomes Green Paradise Cần Giờ chinh phục cuộc bình chọn “7 Kỳ quan Đô thị tương lai”, đưa một siêu đô thị biển theo chuẩn ESG++ của Việt Nam thành biểu tượng của thế giới.

BƯỚC 1: Truy cập https://7wondersfc.com/voting#/city/3079 để bình chọn cho Vinhomes Green Paradise.

BƯỚC 2: Quay trở lại trang chủ, tiếp tục bình chọn 6 dự án bất kỳ khác để hoàn thành danh sách 7 lựa chọn.

BƯỚC 3: Kiểm tra và xác nhận thông tin bình chọn của cả 7 dự án.

BƯỚC 4: Mở email, nhập mã xác nhận bảo mật do Ban tổ chức gửi đến để hoàn tất bình chọn thành công.
#Vinhomes Green Paradise #Vịnh Tiên #Bất động sản nghỉ dưỡng #Cam kết tiền thuê #Du lịch Cần Giờ

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