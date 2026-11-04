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Doanh nghiệp

KienlongBank lan tỏa bình dân học vụ số, thúc đẩy năng lực số toàn hệ thống

Với nền tảng chuyển đổi số được xây dựng từ năm 2021, KienlongBank từng bước phát triển hệ sinh thái ngân hàng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và chú trọng nâng cao năng lực công nghệ cho đội ngũ cán bộ nhân viên. Tiếp nối quá trình đó, Phong trào “Bình dân học vụ số - Lan tỏa tri thức, bứt phá hiệu quả” được triển khai nhằm thúc đẩy học tập, chia sẻ sáng kiến và đưa tri thức số vào thực tiễn công việc trên toàn hệ thống.

PV

Chủ động chuyển đổi số, tạo nền tảng triển khai phong trào

Trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng trở thành yêu cầu trọng tâm của ngành Ngân hàng, việc trang bị kiến thức và kỹ năng số cho cán bộ nhân viên có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình đổi mới phương thức làm việc, nâng cao năng suất và chất lượng hoạt động. Tại KienlongBank, đây không phải là nhiệm vụ mới phát sinh theo yêu cầu triển khai phong trào, mà là một phần trong định hướng chuyển đổi số được Ngân hàng xây dựng và từng bước hiện thực hóa trong nhiều năm qua.

Từ năm 2021, KienlongBank từng bước phát triển nền tảng công nghệ, mở rộng hệ sinh thái ngân hàng số và đưa các giải pháp số vào hoạt động nghiệp vụ, quản trị cũng như cung ứng dịch vụ cho khách hàng. Song song với đầu tư công nghệ, Ngân hàng chú trọng phát triển nguồn nhân lực có khả năng tiếp cận, khai thác và làm chủ các công cụ số.

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Trên cơ sở đó, KienlongBank chủ động triển khai các chương trình đào tạo về tư duy chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ và AI, tạo điều kiện để cán bộ nhân viên cập nhật kiến thức và vận dụng vào công việc. Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/BCĐTW triển khai Phong trào “Bình dân học vụ số” và Quyết định số 1938/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) về triển khai phong trào trong toàn ngành, Ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh chương trình thi đua “Bình dân học vụ số - Lan tỏa tri thức, bứt phá hiệu quả”, gắn các hoạt động hiện hữu với mục tiêu phổ cập kỹ năng số trong toàn hệ thống.

Trong quá trình thực hiện, KienlongBank chú trọng phân công trách nhiệm cho các đơn vị liên quan, theo dõi tiến độ và lồng ghép nội dung phong trào vào những chương trình chuyển đổi số đang triển khai. Các hoạt động như nâng cấp ứng dụng KienlongBank Plus, mở rộng Open Banking và số hóa quy trình mở tài khoản tiếp tục góp phần thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong hoạt động ngân hàng.

Công tác truyền thông cũng được thực hiện qua nhiều kênh nội bộ và bên ngoài như website nội bộ, bản tin, email và các nền tảng phù hợp. Nội dung được xây dựng theo hướng ngắn gọn, trực quan, dễ tiếp cận, lồng ghép kiến thức số, hướng dẫn sử dụng dịch vụ và lưu ý về an toàn giao dịch số. Việc ứng dụng các công cụ AI trong phát triển nội dung, bản tin nội bộ góp phần đa dạng hóa phương thức truyền tải thông tin đến cán bộ nhân viên.

Đẩy mạnh đào tạo, hình thành thói quen học tập số

Xác định con người là một trong những yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả chuyển đổi số, KienlongBank chú trọng kết hợp đào tạo trực tiếp với học tập trực tuyến, giúp cán bộ nhân viên chủ động tiếp cận kiến thức và cập nhật kỹ năng theo nhu cầu công việc.

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Ngân hàng đã tổ chức 17 lớp đào tạo tập trung và 8 khóa đào tạo trực tuyến E-Learning về tư duy, kỹ năng số và ứng dụng AI; đồng thời triển khai 47 lớp đào tạo tập trung về các ứng dụng, phần mềm tác nghiệp nhằm hỗ trợ tự động hóa quy trình, giảm thao tác thủ công và nâng cao hiệu quả công việc.

Trong đó, các khóa học trực tuyến như “Tư duy chuyển đổi số”, “Ứng dụng AI thực chiến” góp phần trang bị kiến thức nền tảng, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số và hướng dẫn cán bộ nhân viên tiếp cận khả năng ứng dụng AI vào thực tiễn. Hệ thống E-Learning đồng thời đóng vai trò như một thư viện số, lưu trữ tài liệu, khóa học và kiến thức về chuyển đổi số, tạo điều kiện để người lao động chủ động học tập, củng cố kỹ năng và cập nhật kiến thức khi cần thiết.

Phát triển hệ sinh thái số, thúc đẩy ứng dụng AI

Song hành với đào tạo nguồn nhân lực, KienlongBank tiếp tục phát triển các giải pháp công nghệ phục vụ hoạt động nghiệp vụ, quản trị và cung ứng dịch vụ ngân hàng. Các nền tảng như KienlongBank Plus, Internet Banking, KienlongBank Pay và giải pháp Myshop 5.0 trên Paybox được phát triển, vận hành và cải tiến theo kế hoạch, hướng đến mở rộng tiện ích và nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ số cho khách hàng.

Trong lĩnh vực AI, KienlongBank từng bước nghiên cứu và phát triển các giải pháp hỗ trợ công việc, nâng cao hiệu quả vận hành và trải nghiệm người dùng. Ngân hàng đã xây dựng công cụ Trợ lý ảo với tiềm năng hỗ trợ cán bộ nhân viên, đồng thời phát triển AI Teller ứng dụng công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Giải pháp này đã được trình bày với Thủ tướng Chính phủ tại Ngày hội chuyển đổi số ngành Ngân hàng.

Đáng chú ý, KienlongBank cũng ra mắt Kiloba AI, sản phẩm được phát triển bởi đội ngũ kỹ sư công nghệ của Ngân hàng, thể hiện khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào các hoạt động đời sống thường ngày. Với giao diện thân thiện và khả năng tương tác trực tiếp thông qua phần mềm chatbox, Kiloba AI giúp người dùng tiếp cận công nghệ theo cách gần gũi, thuận tiện hơn.

Lan tỏa tri thức số, phát huy vai trò của mỗi cán bộ nhân viên

Tiếp nối các hoạt động đào tạo và ứng dụng công nghệ, KienlongBank đẩy mạnh truyền thông nội bộ nhằm phổ biến kiến thức, khuyến khích tinh thần học tập và lan tỏa những cách làm hiệu quả. Chương trình thi đua “Bình dân học vụ số - Lan tỏa tri thức, bứt phá hiệu quả” được triển khai nhằm khuyến khích các phòng ban, đơn vị đề cử những cá nhân tích cực, chủ động học hỏi và ứng dụng công nghệ để trở thành “Hạt nhân số”, “Đại sứ số”.

Thông qua việc giới thiệu, bình chọn và lan tỏa các gương điển hình trên kênh truyền thông nội bộ, Ngân hàng hướng đến phát huy vai trò của mỗi cá nhân trong việc hỗ trợ đồng nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm và nhân rộng sáng kiến. Qua đó, tri thức số không chỉ được tiếp nhận thông qua các khóa học mà còn được củng cố bằng quá trình trao đổi, thực hành và áp dụng trong công việc hằng ngày.

Với nền tảng chuyển đổi số được xây dựng từ năm 2021, KienlongBank từng bước kết nối hoạt động đào tạo, phát triển công nghệ và lan tỏa tri thức thành một quá trình xuyên suốt. Phong trào “Bình dân học vụ số - Lan tỏa tri thức, bứt phá hiệu quả” tiếp nối định hướng đó, tạo thêm động lực để cán bộ nhân viên chủ động học tập, phát huy sáng kiến và ứng dụng công nghệ vào thực tiễn, góp phần nâng cao năng lực số và thúc đẩy chuyển đổi số trong toàn hệ thống.

#KienlongBank #Bình dân học vụ số #Chuyển đổi số ngân hàng #Trí tuệ nhân tạo #Đào tạo kỹ năng số

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