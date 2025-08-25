12 con giáp đối diện với thử thách gì 7 ngày cuối tháng 8?

Tử vi tuần cuối tháng 8 cho thấy, vận trình 12 con giáp không hề yên ả, dễ phải chịu áp lực lớn từ công việc, vướng tranh chấp về tài chính hoặc tình cảm.

Tuổi Tý: Tuần này tuổi Tý có dấu hiệu áp lực công việc tăng cao. Bạn dễ rơi vào tình trạng bị đồng nghiệp soi xét, cấp trên thúc ép tiến độ. Tài chính tuy có nguồn thu nhưng khó giữ vì chi tiêu phát sinh bất ngờ. Tình cảm đôi lứa dễ nảy sinh tranh cãi vì cái tôi quá lớn. Lời khuyên: Học cách nhẫn nhịn, giữ bình tĩnh trước mọi tình huống.

Tuổi Sửu: Người tuổi Sửu có thể gặp rắc rối trong các mối quan hệ. Lời nói vô tình khiến bạn dễ vướng thị phi. Công việc có dấu hiệu trì trệ, tiến độ không như kỳ vọng. Tài chính ổn định hơn tuần trước nhưng chưa có nhiều bứt phá. Chuyện tình cảm có dấu hiệu lạnh nhạt, nên dành thêm thời gian chia sẻ với đối phương.

Tuổi Dần: Tuổi Dần cần cẩn trọng khi đưa ra quyết định tài chính trong tuần này. Có nguy cơ bị lợi dụng, thất thoát tiền bạc. Công việc có sự cạnh tranh khốc liệt, dễ bị tiểu nhân chơi xấu. Tình cảm tuy nồng nhiệt nhưng cũng dễ bốc đồng, gây xung đột. Lời khuyên: Hãy chậm lại một nhịp, suy xét kỹ trước khi hành động.

Tuổi Mão: Người tuổi Mão có tuần lễ nhiều biến động về tâm lý. Bạn dễ cảm thấy mệt mỏi, thiếu năng lượng. Công việc cần sự tập trung, nếu không sẽ dễ xảy ra sai sót. Về tài chính, cần chú ý quản lý chi tiêu cá nhân. Chuyện tình cảm dễ xuất hiện người thứ ba hoặc hiểu lầm, nên thẳng thắn trao đổi để tránh xa cách.

Tuổi Thìn: Tuần này tuổi Thìn phải đối diện với áp lực từ gia đình và công việc cùng lúc. Tài chính có dấu hiệu hao hụt vì những khoản chi không lường trước. Tình cảm không mấy suôn sẻ, dễ rơi vào cảnh “cơm không lành, canh không ngọt”. Lời khuyên: Hãy tìm sự cân bằng giữa trách nhiệm và cảm xúc để không kiệt sức.

Tuổi Tỵ: Tuổi Tỵ có tuần cuối tháng 8 nhiều thử thách nhưng cũng tiềm ẩn cơ hội. Công việc nhiều việc đột xuất, cần linh hoạt ứng phó. Tài chính chưa ổn định, có nguy cơ mất tiền vì tin người quá mức. Chuyện tình cảm dễ rơi vào hiểu lầm, song nếu biết lắng nghe thì vẫn có thể hóa giải.

Tuổi Ngọ: Tuổi Ngọ đối diện với sự xáo trộn trong công việc, kế hoạch dễ bị thay đổi bất ngờ. Tài chính tuy có thu nhập nhưng hao hụt nhanh chóng. Tình cảm có phần phai nhạt, cần hâm nóng lại mối quan hệ. Lời khuyên: Tránh nóng nảy, hãy kiềm chế cảm xúc để giữ sự hài hòa.

Tuổi Mùi: Tuần này tuổi Mùi dễ vướng phải áp lực từ nhiều phía. Công việc dồn dập khiến bạn mất cân bằng. Tài chính không mấy sáng sủa, nên hạn chế đầu tư hoặc cho vay. Tình cảm có sự xa cách, nếu không vun đắp sẽ ngày càng lạnh nhạt. Đây là lúc bạn cần dành thời gian chăm sóc chính mình nhiều hơn.

Tuổi Thân: Người tuổi Thân có thể phải đối diện với tranh chấp trong công việc hoặc gia đình. Tài chính có nguy cơ thất thoát vì những quyết định vội vàng. Tình cảm chưa thực sự ổn định, dễ nảy sinh hiểu lầm từ những chuyện nhỏ nhặt. Lời khuyên: Hãy học cách kiềm chế cái tôi và biết nhường nhịn.

Tuổi Dậu: Tuổi Dậu có tuần nhiều biến động về tinh thần. Bạn dễ rơi vào trạng thái lo âu, căng thẳng. Công việc có dấu hiệu chậm tiến độ, khó đạt mục tiêu. Tài chính bình thường, không có biến chuyển lớn. Tình cảm dễ bị ảnh hưởng bởi yếu tố bên ngoài, nên tránh nghe lời người khác mà nghi ngờ đối phương.

Tuổi Tuất: Tuần này tuổi Tuất có thể gặp phải những trở ngại bất ngờ trong công việc. Kế hoạch đề ra khó thành hiện thực. Tài chính có dấu hiệu hao hụt, cần thận trọng khi ký kết hợp đồng. Tình cảm đôi lứa nảy sinh nhiều mâu thuẫn nhỏ, nhưng nếu biết chia sẻ thì sẽ không nghiêm trọng.

Tuổi Hợi: Tuổi Hợi khép lại tháng 8 với nhiều lo toan. Công việc có phần áp lực, dễ bị kéo vào rắc rối không mong muốn. Tài chính biến động, nên cân nhắc kỹ khi tiêu tiền. Tình cảm tuy có sự ấm áp nhưng cũng dễ bị ảnh hưởng bởi sự ghen tuông. Lời khuyên: Hãy học cách buông bỏ những chuyện không đáng để tâm. (Thông tin mang tính chiêm nghiệm)