Dự đoán ngày mới 25/8/2025 cho 12 con giáp: Sửu vận trình thăng tiến

Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Sửu có phản ứng linh hoạt, đưa ra quyết định nhanh chóng, chính xác và tài vận có thay đổi lớn.
Đăng ảnh mặt mộc chụp bằng camera thường, diễn viên Kim Oanh nhận được lời khen của nhiều đồng nghiệp: Việt Anh, Anh Đào, Thùy Anh...
Dinh thự Vua Mèo là sự giao thoa giữa kiến trúc Trung Hoa, Pháp và phong tục Mông, trở thành điểm tham quan ấn tượng giữa cao nguyên đá Đồng Văn.
Mới đây, DJ Soda lại một lần nữa khiến cộng đồng mạng “đứng ngồi không yên” khi tung loạt ảnh bikini khoe body cực cháy bên bờ biển.
Không chỉ đẹp mê hồn, Senetti còn được xem là bùa hộ mệnh phong thủy, giúp cải thiện tâm trạng, mang lại bình yên và tài lộc viên mãn.
Sức nóng từ trend hóa trang thành búp bê khuấy đảo mạng xã hội thời gian qua, Ngân 98 là hot girl bền bỉ biến hình nhất
Vụ chôn cất ếch hàng loạt khiến các chuyên gia bối rối tại địa điểm Thời Kỳ Đồ Sắt gần Cambridge, nước Anh.
Nhiều người đã rơi vào ảo tưởng, đổ vỡ hôn nhân và thậm chí tử vong vì chatbot AI, chuyên gia cảnh báo công nghệ này đang gây hậu quả tàn khốc.
Cầy rái cá (Cynogale lowei), một loài thú ăn thịt nhỏ bé và hiếm gặp ở Đông Nam Á, luôn khiến các nhà nghiên cứu ngạc nhiên bởi những đặc điểm độc đáo của mình.
Thất bại của của Lữ đoàn Azov gần Dobropolye, khi tác chiến điện tử của Nga đã vô hiệu hóa đơn vị UAV "những chú chim Magyar" của quân đội Ukraine.
Con gái nuôi của ca sĩ Bằng Kiều nhận nhiều sự chú ý nhờ vẻ đẹp nổi bật, vóc dáng cao ráo cùng phong cách thời trang trưởng thành như người mẫu chuyên nghiệp.
Nằm trong khu di tích Pác Bó (Cao Bằng), Suối Lê Nin gây ấn tượng với làn nước xanh ngọc bích trong vắt quanh năm, vừa thơ mộng vừa đậm dấu ấn lịch sử.
Mới đây, fan của Tiểu Hý bày tỏ nghi ngờ "vòng 1" của cô đã có sự thay đổi. Họ so sánh những bức ảnh ngày xưa với những bức ảnh gần đây.
Trận Hattin năm 1187 là một trong những bước ngoặt quan trọng nhất của các cuộc Thập tự chinh, đánh dấu sự sụp đổ quyền lực Kitô giáo ở Thánh địa Jerusalem.
Trong thần thoại Hy Lạp, Typhon được xem là sinh vật khủng khiếp nhất từng tồn tại, mang trong mình sức mạnh vượt trội khiến cả các vị thần phải khiếp sợ.
Mẫu kei car hầm hố Mitsubishi Delica Mini trở lại với phiên bản mới. Xe sở hữu diện mạo năng động và công nghệ hiện đại, vẫn giữ được nét trẻ trung vốn có.
Không chỉ rạng rỡ trên sóng truyền hình, Linh Nắng còn gây bất ngờ với vẻ đẹp đời thường vừa gợi cảm vừa trong trẻo, khiến fan không thể rời mắt.
New Delhi đã phê duyệt việc mua 97 tiêm kích Tejas Mk 1A cho Không quân, thỏa thuận trị giá 7,4 tỷ đô la Mỹ nhằm củng cố tổ hợp công nghiệp quốc phòng nội địa.
Định nghĩa “Mini SSD” cũng ra đời dựa theo tên của loại ổ cứng thể rắn nhưng lại chỉ bé như thẻ micro SD.
Hình ảnh đầu tiên về máy bay không người lái Vector có cảm biến âm thanh hỗ trợ AI dành cho quân đội Ukraine được hé lộ.
Sang tháng 7 âm, trong số 12 con giáp, có 3 cái tên nổi bật với chỉ số may mắn sự nghiệp, tài lộc và tình duyên đều đạt mức rực rỡ nhất.