Nghẹt mũi nhiều năm, bất ngờ phát hiện răng mọc trong hốc mũi

Bệnh nhi được gia đình đưa đến khám vì tình trạng nghẹt mũi phải kéo dài từ nhỏ. Trước đó, bé đã nhiều lần được điều trị nội khoa và chẩn đoán viêm mũi tái diễn. Tuy nhiên, các triệu chứng không cải thiện hoàn toàn. Do tình trạng kéo dài nhiều năm, gia đình dần cho rằng đây là biểu hiện bình thường nên không nghĩ đến một nguyên nhân bất thường.

Nội soi phát hiện răng trong hốc mũi trẻ - Ảnh cắt từ video

Qua thăm khám và nội soi Tai - Mũi - Họng, các bác sĩ phát hiện trong hốc mũi phải có một khối choán chỗ với ranh giới rõ. Kết quả chụp CT Scanner cho thấy trong hốc mũi phải xuất hiện một cấu trúc tăng đậm độ có hình dạng và mật độ tương tự một chiếc răng lạc chỗ, nằm bên trong khối mô mềm được bao bọc bởi niêm mạc.

Sau khi hội chẩn chuyên khoa Tai - Mũi - Họng và hoàn tất các xét nghiệm cần thiết, ê-kíp phẫu thuật đã tiến hành cắt amidan hai bên, nạo VA kết hợp cắt bỏ khối u sàn mũi.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ xác định bên trong khối mô có một chiếc răng lạc chỗ được bao bọc bởi niêm mạc. Tổn thương được loại bỏ triệt để, đồng thời bảo tồn tối đa các cấu trúc bình thường của hốc mũi.

Ngay trong ngày đầu sau phẫu thuật, tình trạng của bệnh nhi cải thiện rõ rệt. Mũi phải trở nên thông thoáng hơn, việc hô hấp dễ dàng và triệu chứng nghẹt mũi giảm đáng kể.

BSCKI Dương Thanh Hoàng Thạnh, Khoa Liên chuyên khoa, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai cho biết, răng lạc chỗ trong vùng mũi xoang là tình trạng rất hiếm gặp. Phần lớn các trường hợp được ghi nhận xuất hiện ở xoang hàm, còn răng mọc lạc vào hốc mũi, đặc biệt ở trẻ em, càng hiếm hơn.

Bác sĩ cho biết, đây có thể là răng thừa hoặc răng vĩnh viễn mọc sai vị trí do bất thường trong quá trình phát triển phôi thai, chấn thương hoặc nhiều nguyên nhân khác.

Do triệu chứng thường không điển hình, nhiều trường hợp dễ bị nhầm với viêm mũi hoặc viêm xoang mạn tính, khiến người bệnh điều trị kéo dài nhưng không giải quyết được nguyên nhân.

Các chuyên gia cho rằng, nội soi Tai - Mũi - Họng kết hợp với các phương tiện chẩn đoán hình ảnh như CT Scanner có vai trò quan trọng trong phát hiện những nguyên nhân hiếm gặp gây nghẹt mũi kéo dài, từ đó giúp lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp.

Các bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai khuyến cáo, phụ huynh nên đưa trẻ đi khám chuyên khoa nếu có các dấu hiệu sau:

- Nghẹt mũi kéo dài nhiều tháng hoặc nhiều năm.

- Nghẹt chủ yếu ở một bên mũi.

- Kèm chảy dịch mũi, mùi hôi hoặc tái diễn nhiều lần.

- Điều trị nội khoa nhiều đợt nhưng không cải thiện.

Việc thăm khám sớm, nội soi và thực hiện các thăm dò hình ảnh khi cần thiết giúp phát hiện đúng nguyên nhân, nâng cao hiệu quả điều trị, đồng thời hạn chế các biến chứng như viêm xoang mạn tính, nhiễm trùng tái phát, ảnh hưởng đến hô hấp, giấc ngủ cũng như sự phát triển của trẻ.

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