Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sức khoẻ 360

Nghẹt mũi nhiều năm, bất ngờ phát hiện răng mọc trong hốc mũi

Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhi N.N.K.A. (8 tuổi) mắc một dị tật rất hiếm gặp: răng lạc chỗ nằm trong hốc mũi, là nguyên nhân khiến trẻ bị nghẹt mũi kéo dài suốt nhiều năm.

Thúy Nga

Bệnh nhi được gia đình đưa đến khám vì tình trạng nghẹt mũi phải kéo dài từ nhỏ. Trước đó, bé đã nhiều lần được điều trị nội khoa và chẩn đoán viêm mũi tái diễn. Tuy nhiên, các triệu chứng không cải thiện hoàn toàn. Do tình trạng kéo dài nhiều năm, gia đình dần cho rằng đây là biểu hiện bình thường nên không nghĩ đến một nguyên nhân bất thường.

nghet-mui.jpg
Nội soi phát hiện răng trong hốc mũi trẻ - Ảnh cắt từ video

Qua thăm khám và nội soi Tai - Mũi - Họng, các bác sĩ phát hiện trong hốc mũi phải có một khối choán chỗ với ranh giới rõ. Kết quả chụp CT Scanner cho thấy trong hốc mũi phải xuất hiện một cấu trúc tăng đậm độ có hình dạng và mật độ tương tự một chiếc răng lạc chỗ, nằm bên trong khối mô mềm được bao bọc bởi niêm mạc.

Sau khi hội chẩn chuyên khoa Tai - Mũi - Họng và hoàn tất các xét nghiệm cần thiết, ê-kíp phẫu thuật đã tiến hành cắt amidan hai bên, nạo VA kết hợp cắt bỏ khối u sàn mũi.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ xác định bên trong khối mô có một chiếc răng lạc chỗ được bao bọc bởi niêm mạc. Tổn thương được loại bỏ triệt để, đồng thời bảo tồn tối đa các cấu trúc bình thường của hốc mũi.

Ngay trong ngày đầu sau phẫu thuật, tình trạng của bệnh nhi cải thiện rõ rệt. Mũi phải trở nên thông thoáng hơn, việc hô hấp dễ dàng và triệu chứng nghẹt mũi giảm đáng kể.

BSCKI Dương Thanh Hoàng Thạnh, Khoa Liên chuyên khoa, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai cho biết, răng lạc chỗ trong vùng mũi xoang là tình trạng rất hiếm gặp. Phần lớn các trường hợp được ghi nhận xuất hiện ở xoang hàm, còn răng mọc lạc vào hốc mũi, đặc biệt ở trẻ em, càng hiếm hơn.

Bác sĩ cho biết, đây có thể là răng thừa hoặc răng vĩnh viễn mọc sai vị trí do bất thường trong quá trình phát triển phôi thai, chấn thương hoặc nhiều nguyên nhân khác.

Do triệu chứng thường không điển hình, nhiều trường hợp dễ bị nhầm với viêm mũi hoặc viêm xoang mạn tính, khiến người bệnh điều trị kéo dài nhưng không giải quyết được nguyên nhân.

Các chuyên gia cho rằng, nội soi Tai - Mũi - Họng kết hợp với các phương tiện chẩn đoán hình ảnh như CT Scanner có vai trò quan trọng trong phát hiện những nguyên nhân hiếm gặp gây nghẹt mũi kéo dài, từ đó giúp lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp.

Các bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai khuyến cáo, phụ huynh nên đưa trẻ đi khám chuyên khoa nếu có các dấu hiệu sau:

- Nghẹt mũi kéo dài nhiều tháng hoặc nhiều năm.

- Nghẹt chủ yếu ở một bên mũi.

- Kèm chảy dịch mũi, mùi hôi hoặc tái diễn nhiều lần.

- Điều trị nội khoa nhiều đợt nhưng không cải thiện.

Việc thăm khám sớm, nội soi và thực hiện các thăm dò hình ảnh khi cần thiết giúp phát hiện đúng nguyên nhân, nâng cao hiệu quả điều trị, đồng thời hạn chế các biến chứng như viêm xoang mạn tính, nhiễm trùng tái phát, ảnh hưởng đến hô hấp, giấc ngủ cũng như sự phát triển của trẻ.

>>> Mời độc giả xem thêm video Người dân sắp được khám sức khỏe định kỳ miễn phí khoảng 350.000 đồng/lượt:

(Nguồn: Nhân Dân)
#Dị tật răng lạc trong hốc mũi ở trẻ em #Chẩn đoán hình ảnh trong khám tai mũi họng #Nguyên nhân hiếm gặp gây nghẹt mũi mãn tính #Phẫu thuật loại bỏ khối u trong mũi #Khuyến cáo khám sớm khi triệu chứng kéo dài

Bài liên quan

Sống Khỏe

Tưởng nghẹt mũi do thời tiết không ngờ lệch vách ngăn, biến chứng nhỏ thuốc

Khi tình trạng nghẹt mũi kéo dài trên 1-2 tuần không cải thiện hoặc kèm theo các triệu chứng như đau đầu, chảy mũi dai dẳng, chảy máu mũi... cần đi khám.

Bệnh nặng vì chủ quan tự chẩn đoán

Chị Nguyễn Thị Hương, 52 tuổi (ở Hà Nội) suốt ngày sụt xịt, khó thở vì nghẹt mũi, tưởng bệnh cảm cúm, do thời tiết, viêm xoang... Đến khi đi khám phải phẫu thuật chị mới bất ngờ vì bị lệch vách ngăn mũi, biến chứng của việc thường xuyên nhỏ thuốc.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Phát hiện nguyên nhân đau đầu kéo dài từ viêm xoang do răng

Người phụ nữ bị đau đầu, nghẹt mũi kéo dài, phát hiện viêm xoang hàm do răng gây ra, nhấn mạnh tầm quan trọng của chẩn đoán chính xác.

Bất ngờ phát hiện viêm xoang do răng từ dấu hiệu mũi xoang một bên

Khoảng 1 năm nay, chị N.T.H (25 tuổi, trú ở TP Hồ Chí Minh) thường xuyên xuất hiện các cơn đau đầu âm ỉ kèm sổ mũi, nghẹt mũi tái đi tái lại nhưng không rõ nguyên nhân.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Nguy hiểm khi lạm dụng thuốc xịt mũi, cách sử dụng an toàn

Thuốc xịt mũi giúp giảm nghẹt nhanh, nhưng lạm dụng dễ gây lệ thuộc, tổn thương niêm mạc và nhiều vấn đề sức khỏe lâu dài.

Thuốc xịt mũi thường được xem là giải pháp tức thời giúp giảm nghẹt mũi và cải thiện hô hấp nhanh chóng. Tuy nhiên, việc sử dụng quá mức hoặc lạm dụng loại thuốc này có thể mang đến nhiều hệ lụy nghiêm trọng đối với sức khỏe.

Không chỉ khiến tình trạng nghẹt mũi trở nên trầm trọng hơn theo thời gian, lạm dụng thuốc xịt mũi còn tiềm ẩn nguy cơ gây tổn thương niêm mạc mũi, phụ thuộc thuốc, rối loạn huyết áp và nhiều vấn đề sức khỏe lâu dài khác mà người dùng thường không ngờ tới. Vì vậy, việc sử dụng thuốc xịt mũi cần được cân nhắc kỹ lưỡng và tuân thủ hướng dẫn của chuyên gia y tế để tránh những hậu quả không mong muốn.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới