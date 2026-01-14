Hà Nội

Loại trà giúp cân bằng đường huyết, hỗ trợ sức khỏe

Sống Khỏe

Loại trà giúp cân bằng đường huyết, hỗ trợ sức khỏe

Một số loại trà không đường giàu chất chống oxy hóa như trà xanh, trà đen, trà dâm bụt… có thể hỗ trợ hạ đường huyết tự nhiên, tốt cho người đái tháo đường.

Bên cạnh chế độ ăn uống và sinh hoạt hợp lý, việc lựa chọn đồ uống phù hợp cũng góp phần hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Nhiều nghiên cứu cho thấy, một số loại trà không đường, giàu chất chống oxy hóa, có thể giúp cải thiện độ nhạy insulin và điều hòa lượng đường trong máu, đặc biệt hữu ích với người đang kiểm soát hoặc có nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường.
Trà xanh là loại trà được nhắc đến nhiều nhờ hàm lượng cao các hợp chất chống oxy hóa như catechin và epigallocatechin gallate (EGCG). Những hoạt chất này giúp cơ thể sử dụng insulin hiệu quả hơn, hỗ trợ vận chuyển glucose từ máu vào tế bào, qua đó góp phần làm giảm đường huyết tự nhiên. Một số nghiên cứu cho thấy, việc uống trà xanh thường xuyên có thể giúp giảm nồng độ glucose trong máu và nguy cơ mắc đái tháo đường type 2. Ảnh minh họa
Tương tự trà xanh, trà đen cũng chứa nhiều polyphenol và catechin có lợi cho việc kiểm soát đường huyết. Các hợp chất này có thể giúp làm chậm quá trình hấp thu đường sau bữa ăn, từ đó hạn chế tình trạng tăng đường huyết đột ngột. Việc uống trà đen không đường đều đặn được cho là có thể góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường cũng như hỗ trợ phòng ngừa các biến chứng liên quan đến rối loạn chuyển hóa. Ảnh minh họa
Một loại trà thảo mộc khác cũng được nhắc đến là trà dâm bụt, hay còn gọi là trà hibiscus. Được pha từ cánh hoa khô của cây Hibiscus sabdariffa, trà dâm bụt có vị chua nhẹ, không chứa caffeine và mang lại nhiều lợi ích cho tim mạch. Đối với người mắc đái tháo đường, vốn có nguy cơ cao gặp các vấn đề về tim, trà dâm bụt có thể giúp hạ huyết áp, giảm viêm và cải thiện độ nhạy insulin, từ đó hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Ảnh minh họa
Ngoài ra, trà quế cũng là một lựa chọn được nhiều người quan tâm. Quế là loại gia vị quen thuộc, được chứng minh có khả năng thúc đẩy độ nhạy insulin và làm chậm sự gia tăng của đường huyết sau ăn. Một số nghiên cứu cho thấy, uống một lượng nhỏ trà quế trước khi sử dụng đồ uống có đường có thể giúp giảm mức đường trong máu, tuy nhiên việc sử dụng cần ở mức vừa phải để tránh tác dụng không mong muốn. Ảnh minh họa
Trà nghệ cũng được đánh giá cao nhờ chứa curcumin – hợp chất có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa mạnh. Curcumin đã được nghiên cứu với khả năng hỗ trợ giảm lượng đường trong máu và cải thiện các chỉ số lipid. Trà nghệ thường được pha từ bột nghệ, song hiệu quả cụ thể của dạng trà này vẫn cần thêm các nghiên cứu để khẳng định rõ ràng. Ảnh minh họa
Trà gừng cũng là một loại đồ uống được nhiều nghiên cứu đề cập. Gừng có tác dụng chống viêm và hỗ trợ tiêu hóa, đồng thời được cho là có khả năng giúp giảm lượng đường trong máu và chỉ số HbA1c ở người mắc đái tháo đường type 2. Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn khuyến cáo cần thêm bằng chứng khoa học để xác định rõ hiệu quả của trà gừng so với các hình thức bổ sung gừng khác. Ảnh minh họa
Bên cạnh đó, trà hoa cúc tuy không tác động trực tiếp đến đường huyết nhưng lại gián tiếp mang đến lợi ích cho người mắc đái tháo đường thông qua việc cải thiện chất lượng giấc ngủ. Giấc ngủ không điều độ có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của insulin và làm tăng nguy cơ kháng insulin. Ngoài tác dụng an thần, trà hoa cúc còn có đặc tính chống viêm, góp phần hỗ trợ điều hòa chuyển hóa trong cơ thể. Ảnh minh họa
Các loại trà kể trên có thể mang lại lợi ích hỗ trợ trong việc kiểm soát đường huyết, song không thể thay thế thuốc điều trị. Người mắc đái tháo đường nên sử dụng trà không đường, kết hợp chế độ ăn uống hợp lý, vận động thường xuyên và tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi áp dụng để đảm bảo an toàn và hiệu quả lâu dài. Ảnh minh họa
