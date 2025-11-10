Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự

1000 tấn Urani xuyên châu Phi đến Nga khiến Pháp nóng mặt

1.000 tấn uranium cô đặc (còn được gọi là “bánh vàng”) của Niger được vận chuyển tới Nga là một hành trình xuyên châu Phi đầy nguy hiểm.

Tuệ Minh

Tờ báo Pháp Le Monde đưa tin, việc Niger sẽ bán hàng nghìn tấn uranium cho Nga đang khiến Pháp lo ngại bởi quá trình vận chuyển số hàng hóa cực kỳ nguy hiểm này.

Theo ấn phẩm Pháp, chính quyền Niger đã ký một thỏa thuận với tập đoàn nhà nước Nga Rosatom để bán 1.000 tấn uranium cô đặc, còn được gọi là “bánh vàng”, với giá khoảng 170 triệu USD.

Urani cô đặc được gọi là "bánh vàng" mà mọi cường quốc hạt nhân đều thèm muốn.

Theo nguồn tin, trữ lượng uranium nói trên được lưu trữ tại mỏ Arlit, trước đây do công ty Orano của Pháp vận hành, nhưng sau cuộc đảo chính quân sự ở Niger năm 2023, công ty Pháp này đã buộc phải ngừng hoạt động, để lại khoảng 1.400 tấn uranium cô đặc.

Hiện tại, theo nguồn tin của báo Le Monde, trữ lượng uranium này sẽ được xuất khẩu sang Nga và ngay từ thời điểm bây giờ, các bên đã bắt đầu chuẩn bị cho việc vận chuyển chuyến hàng uranium này.

Theo đó, một đoàn xe khoảng 30 xe tải dự kiến sẽ từ Niger đi qua Burkina Faso đến cảng Lomé ở Togo, từ đó hàng hóa dự kiến được vận chuyển bằng đường biển đến Nga vào cuối tháng 11. Hành trình trên bộ xuyên qua 3 quốc gia châu Phi sẽ có tổng chiều dài không dưới 2.000 km.

Lợi ích của Pháp bị đe dọa lớn sau khi bị Nga thay thế tầm ảnh hưởng tại quốc gia Trung Phi.

Các cơ quan tình báo Pháp đã bày tỏ lo ngại nghiêm trọng về an ninh của tuyến đường này, vì chuyến hàng sẽ đi qua các khu vực có các nhóm vũ trang liên quan đến tổ chức khủng bố quốc tế al-Qaeda và tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) hoạt động.

Một quan chức tình báo cấp cao của Pháp lưu ý rằng một hoạt động như vậy "tạo ra những rủi ro đáng kể từ cả góc độ an ninh và địa chính trị".

Chính quyền Paris cũng nhận thấy mối đe dọa đối với lợi ích của mình trong khu vực, bởi Niger từ lâu đã là nhà cung cấp uranium chính cho ngành năng lượng hạt nhân của Pháp.

Sau khi chính quyền quân sự lên nắm quyền, quan hệ giữa hai nước xấu đi nghiêm trọng, Quân đội Pháp đã rút khỏi Niamey và chính quyền quân sự ở Niamey đã thiết lập quan hệ chặt chẽ với Moscow.

Le Monde
Link bài gốc Copy link
https://www.lemonde.fr/en/international/article/2025/11/07/the-possible-sale-of-1-000-metric-tons-of-nigerien-uranium-to-russia-is-alarming-france_6747206_4.html
#Uranium #Nga #pháp #hạt nhân #le monde #Niger

Bài liên quan

Quân sự

Quân bài chủ chốt mới của Nga khiến phòng không Ukraine bất lực

Bom lượn tầm xa có động cơ tăng tầm, chính là quân bài chủ chốt mới của Nga, đặt hệ thống phòng thủ mặt đất của Ukraine vào tình thế bất lực.

1-3308.jpg
Gần đây, Nga liên tục có những thay đổi vũ khí trên chiến trường, và một loạt đột phá không chỉ giúp sức mạnh chiến đấu của quân đội Nga (RFAF) tăng vọt, mà còn đẩy quân đội Ukraine (AFU) vào những khó khăn chưa từng có.
2.gif
Trên chiến trường Nga-Ukraine, tầm quan trọng của vũ khí tấn công chính xác tầm xa là điều hiển nhiên. Tên lửa đạn đạo Iskander hiện có của Nga, mặc dù có khả năng tấn công chính xác trong phạm vi 300-500 km, nhưng số lượng lại hạn chế và chỉ có thể được sử dụng để tấn công một số lượng rất nhỏ các mục tiêu giá trị cao, khiến việc triển khai trên quy mô lớn trở nên khó khăn.
Xem chi tiết

Quân sự

UAV cảm tử trút xuống miền Nam Nga, Crimea rung chuyển trong đêm

Ukraine mở đợt tấn công lớn chưa từng có nhắm vào miền Nam nước Nga, khiến hệ thống phòng không Nga phải hoạt động suốt đêm giữa hàng trăm vệt lửa UAV.

1-anh-reddit.jpg
Đêm 2/11, bầu trời miền Nam nước Nga bừng sáng bởi hàng trăm vệt sáng của máy bay không người lái Ukraine. Đây được xem là một trong những đợt tấn công lớn nhất từ trước đến nay nhằm vào bán đảo Crimea và khu vực Krasnodar - hai địa bàn chiến lược then chốt trong phòng tuyến phía Nam của Nga.
2-anh-xcom.jpg
Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng phòng không đã đánh chặn tới 164 máy bay không người lái của Ukraine chỉ trong một đêm. Con số thực tế được cho là còn cao hơn, khi Kiev triển khai một loạt UAV xuất phát từ nhiều hướng, trong đó trọng tâm là vùng Biển Đen và Biển Azov.
Xem chi tiết

Quân sự

Quân Ukraine ở Pokrovsk, lo sợ đội quân tấn công bằng xe mô tô của Nga

Các đội tấn công bằng xe mô tô của Nga tấn công vào Pokrovsk đã gây lo sợ cho quân phòng thủ Ukraine tại thành phố này.

1.jpg
Trận chiến ở thành phố Pokrovsk đã bước sang tháng thứ 18. Theo thông tin từ cả quân đội Nga và Ukraine, hiện có khoảng 100.000 quân đang chiến đấu tại đây. Vào tháng 10 năm nay, tỷ lệ sống sót của tân binh ở cả hai bên chỉ đạt 20%.
2-5125.jpg
Vào ngày 2/11, một phóng viên của Đài truyền hình Phượng Hoàng (Trung Quốc) đã thực hiện một cuộc phỏng vấn độc quyền ở vùng ngoại ô phía nam thành phố Pokrovsk, với một đội tấn công xe mô tô, thuộc một lữ đoàn của Cụm quân Trung tâm Nga.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới