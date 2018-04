Xét xử vụ bán logo “xe vua“: Chờ làm rõ vì sao 80 CSGT thoát tội!

Đúng như dự kiến sáng nay (19/4), TAND TP.HCM đã đưa vụ án mua bán logo xe “vua” ra xét xử sơ thẩm.

Đường dây này có 10 bị cáo gồm là Nguyễn Văn Thới, Trần Quốc Thái, Lê Thị Cẩm Vân, Mai Vân Thái Em, Huỳnh Tấn Thắng, Nguyễn Văn Phúc, Trần Trọng Nhân, Nguyễn Minh Thiên và Nguyễn Mai Hữu Nhân bị truy tố xét xử về tội đưa hối lộ. Bị cáo Nguyễn Cảnh Chân (nguyên cán bộ đội 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai) bị truy tố xét xử về tội môi giới hối lộ.

Vụ án có năm luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo và dự kiến sẽ diễn ra trong hai ngày làm việc.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: HY

Như Pháp luật TP.HCM đã thông tin, vụ án mua bán logo xe “vua” cho khoảng 15.000 lượt ô tô, thu về hàng chục tỉ đồng. Thới, Vân người đứng đầu hai đường dây bị công an triệt phá từ tháng 8-2015 khai đã dùng một phần số tiền này để đưa hối lộ cho 80 cán bộ, chiến sĩ CSGT, thanh tra giao thông (TTGT) trên địa bàn TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương.

CQĐT xác định được bị cáo Chân nhận của Thới 12 lần với số tiền hơn 1,2 tỉ đồng và Chân đã chuyển lại cho lãnh đạo phòng, đội CSGT tỉnh Đồng Nai gần 1 tỉ đồng.

Sau phần thẩm tra lý lịch tư pháp và thủ tục mở phiên xử, chủ tọa đã mời VKS công bố cáo trạng. Đáng chú ý trong vụ này, cáo trạng chỉ truy tố người đưa hối lộ và một CSGT môi giới hối lộ mà không truy cứu hình sự một người nào nhận các khoản hối lộ.

Theo đó, tháng 1/2014 đến 8/2015, Thới, Vân và các đồng phạm đã cấu kết với một số tài xế, chủ xe tải thường lưu thông trên các tuyến đường thuộc các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và TPHCM góp tiền đưa hối lộ TTGT, CSGT để không bị xử phạt.

Thới, Thái tổ chức in logo có số “68” và chữ “Garage Thành Đô”, Vân in logo chữ “xe chở hàng” bán cho chủ xe, tài xế giá từ 2,5-3 triệu đồng/logo dán làm mật hiệu nhận biết khi bị TTGT, CSGT kiểm tra.

Mỗi tháng, Thới lập danh sách các xe mua logo bằng cách ghi biển số các xe vào giấy để theo dõi. Để thuận lợi bán logo và hạn chế rủi ro, Thái còn giúp Thới thuê xe ôm đi canh gác các tuyến đường mà tổ tham mưu đặc biệt của Phòng CSGT Công an TPHCM tuần tra kiểm soát sau đó nhắn tin cho Thới và người mua logo biết để né tránh.

Ngoài ra Thới và Thái đã bán được khoảng 15.000 lượt logo, thu lời bất chính gần 23 tỉ đồng, một phần số tiền này được dùng để đưa hối lộ. Trong đó, Thới đưa hối lội 79 lần với tổng số tiền gần 5 tỉ đồng, lần đưa nhiều nhất là 150 triệu đồng. Thới còn nhờ một người em họ 12 lần chuyển cho cán bộ thuộc Đội 1, Phòng CSGT - Công an tỉnh Đồng Nai tổng số tiền 1,2 tỉ đồng để đưa cho một số cán bộ CSGT khác.

Thới và Thái đưa cho các đội, trạm 1,3 tỉ đồng. Riêng Thái 39 lần đưa hối lộ với tổng số tiền 2,2 tỉ đồng và hưởng lợi 360 triệu đồng. Số tiền còn lại hơn 17,8 tỉ đồng Thới đã sử dụng nộp phạt cho các xe đã mua logo nhưng vẫn bị lập biên bản, trả tiền thuê xe ôm báo tin và bản thân hưởng lợi 1,3 tỉ đồng…

Bị cáo Nguyễn Cảnh Chân-CSGT duy nhất bị truy cứu TNHS trong vụ án này về tội môi giới hối lộ. Ảnh: HY

Cáo trạng xác định, khoảng tháng 6/2014, Thới nhờ Chân, (cán bộ Đội 1, phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai), giúp để các đội của phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai không xử phạt lỗi chở hàng quá tải đối với các xe gắn logo do Thới bán. Chân nói cho ông Võ Thanh Sơn (đội trưởng Đội 1, phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai) và được ông Sơn đồng ý.

Chân nói với Thới nếu xe nào bị kiểm tra, cứ nói xe của anh Sơn và gọi điện thoại cho Chân biết địa điểm, biển số xe bị kiểm tra để Chân gọi cho ông Sơn giải quyết.

Sau đó Thới nhờ vợ chuyển vào tài khoản của vợ ông Chân 7 lần, với tổng số tiền gần 600 triệu đồng, một lần chuyển từ TP.Biên Hòa, Đồng Nai 60 triệu đồng. Tổng cộng Chân đã trung gian môi giới cho Thới đưa hối lộ 12 lần, lần ít nhất 60 triệu đồng, lần nhiều nhất 120 triệu đồng.

Tổng cộng Thới chuyển cho Chân gần 1,3 tỉ đồng, Chân chuyển giúp Thới gần 1 tỉ còn 300 triệu Chân sử dụng cá nhân. Thới cũng khai đã đưa hối lộ 79 lần với số tiền gần 5 tỉ đồng cho nhiều cán bộ TTGT, CSGT Đồng Nai, Bình Dương, TP.HCM, lần đưa ít nhất 9 triệu đồng, nhiều nhất 105 triệu đồng.

Vân khai có 16 lần đưa hối lộ, mỗi lần đưa ít nhất 3 triệu, nhiều nhất 150 triệu. Trả lời Cơ quan điều tra, Thới, Vân, Thái khai đã đưa hối lộ cho 80 người là CSGT, TTGT nhưng không có người nào thừa nhận.

Quang cảnh phiên tòa xử vụ logo xe "vua". Ảnh: HY

Cho rằng ngoài lời khai của Vân, Thới, Thái thì không có tài liệu, chứng cứ nào khác để chứng minh những cán bộ này có hành vi nhận hối lộ hoặc làm môi giới hối lộ nên cơ quan điều tra không khởi tố để xử lý đối với những người này.

Từ việc không truy cứu ai là người nhận số tiền hối lộ, nhưng lại truy cứu người đưa và môi giới khiến dư luận nghi vấn CSGT liên quan trong vụ việc này được lọt tội nhận hối lộ…

Đây cũng là tâm điểm dư luận, do đó có khá đông báo chí tham gia phiên tòa sáng nay.