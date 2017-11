Vì sao thiếu niên “em chưa 16” sát hại đồng nghiệp dã man?

“Em chưa 16 tuổi”

đối tượng chưa tới 16 tuổi đâm chết đồng nghiệp, sáng 31/10, Công an quận 2, TP.HCM đã lập thủ tục bàn giao nghi can Nguyễn Minh Khải, quê tỉnh Đồng Tháp, cho cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (PC45) tiếp tục xử lý về hành vi “giết người”. Nghi can Nguyễn Minh Khải gây án giết người khi chưa bước sang tuổi 16. Thông tin mới nhất vụ, sáng 31/10, Công an quận 2, TP.HCM đã lập thủ tục bàn giao nghi can Nguyễn Minh Khải, quê tỉnh Đồng Tháp, cho cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (PC45) tiếp tục xử lý về hành vi “giết người”.

“Nghi can Khải sinh ngày 12/11/2001, nghĩa là chỉ còn vài ngày nữa em mới bước sang tuổi 16. Tuổi đời còn quá trẻ nhưng Khải đã phải vướng vào vòng lao lý vì một phút nông nổi”, một cán bộ Viện Kiểm sát nhân dân quận 2, chia sẻ.

Trước đó, sáng sớm ngày 27/10, 2 nữ tạp vụ của quán sườn nướng Cao Bồi, trên đường Song Hành, phường An Phú, quận 2 đến mở cửa quán thì bàng hoàng phát hiện nhân viên bảo vệ Nguyễn Thanh Hữu (23 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) nằm chết dưới sàn nhà, trên người có nhiều vết thương.

Vụ việc nhanh chóng được cho Công an địa phương. Cơ quan CĐT Công an quận 2 phối hợp với PC54 (Phòng Kỹ thuật hình sự), PC45, Công an TP.HCM, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp…tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường.

Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân Hữu tử vong do sốc mất máu. Ngoài những chứng cứ thu thập được cùng con dao là hung khí gây án, cơ quan điều tra không phát hiện những dấu vết bất thường gì. Tài sản, đồ đạc của anh Hữu vẫn còn nguyên chứng tỏ nạn nhân bị giết không phải do trộm, cướp mà rất có thể do mâu thuẫn cá nhân.

Gây án vì bị nạn nhân chèn ép?

Nghi can Khải (áo trắng) khai nhận lại hành vi giết đồng nghiệp của mình tại nơi làm việc. Từ kết quả điều tra ban đầu, CSĐT đã khoanh vùng được đối tượng gây án là Nguyễn Minh Khải, đồng nghiệp của anh Hữu. Qua điều tra, Cảnh sát biết được trong quá trình làm việc tại quán, giữa nạn nhân và Khải thường xảy ra mâu thuẫn.

Đúng 7h sáng cùng ngày, khi lực lượng Công an đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, Khải vẫn đến làm việc bình thường và đã được Công an mời về trụ sở làm việc. Ban đầu, Khải liên tục cho rằng mình không liên quan, tuy nhiên trước câu hỏi về thời gian gây án Khải đi đâu, đối tượng này không giải thích được; đồng thời với vết thương trên tay phải vẫn còn rướm máu, gã thiếu niên đã gục đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Giữa tháng 10/2017, Khải nộp đơn xin việc tại Công ty Cổ phần Dịch vụ bảo vệ Thắng Lợi Việt Nam (trên đường Song Hành, phường An Phú, quận 2). Đến ngày 21/10, Khải được điều động đến làm bảo vệ tại quán sườn nướng Cao Bồi.

Trong quá trình làm việc, giữa Khải và Hữu (cũng là nhân viên bảo vệ tại Công ty nói trên) phát sinh mâu thuẫn vì cả 2 thường được khách cho tiền bo khi giữ xe, nhưng Hữu không chia cho Khải.

Tối 26/10, Khải đem chuyện ấm ức nói với Hữu về việc không được chia tiền thì Hữu nói ngang “khách cho ai thì thằng đó lấy” khiến cả 2 xảy ra giằng co, Khải bị Hữu dùng tay đánh mạnh vào đầu. Khải tức tối bỏ đi, đến tiệm Internet gần đó chờ đêm khuya quay lại “tính chuyện” với Hữu.