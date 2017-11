Điều tra nghi vấn “đạn lạc” bay trúng cổ họng người dân ở Hòa Bình

Liên quan đến thông tin nghi vấn người dân bị “đạn lạc” bay trúng cổ họng, chiều ngày 30/10, lãnh đạo Công an huyện Kỳ Sơn (tỉnh Hòa Bình) cho biết, đơn vị đang khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ thông tin.

Hình ảnh cổ họng nạn nhân bị dị vật giống đầu đạn bay trúng dẫn đến trọng thương.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, nạn nhân là anh N.T.A (ở xã Yên Quang, Kỳ Sơn, Hòa Bình). Sự việc xảy ra vào khoảng 10h30 sáng 30/10, khi anh A. đang nằm trên giường cầm điện thoại thì bị một dị vật giống đầu đạn bay thủng mái nhà rồi đâm rách cổ họng nạn nhân.

Nạn nhân được đưa đi bệnh viện cấp cứu ngay sau đó. Thông tin cũng được trình báo lên cơ quan công an. Theo lãnh đạo Công an huyện Kỳ Sơn, may mắn nạn nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn đang điều trị tại bệnh viện.

Hiện công an đang điều tra làm rõ.