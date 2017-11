Vì đâu chồng tưới xăng lên đầu rồi châm lửa?

Sáng 5/11, cơ quan cảnh sát điểu tra công an huyện Tịnh Biên (An Giang) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với La Văn Tư (sinh 1980 trú tại phường Phường Vĩnh Mỹ, Châu Đốc, An Giang về hành vi cố ý gây thương tích.

Bị can La Văn Tư tại cơ quan điều tra.

Theo điều tra, La Văn Tư và chị Lê Thị Nhung (40 tuổi) cưới nhau năm 2010 và có một bé gái 6 tuổi. Thường ngày Tư làm tài xế, chị Nhung làm phục vụ quán nhậu của mẹ ruột.

Trong quá trình sinh sống, Tư nghiện cờ bạc và mê game bắn cá nên bao nhiêu tiền làm được đều nướng vào bài bạc và game. Vì thế, 2 vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên chị Nhung chán nản mang con bỏ về nhà mẹ ruột.

Thời gian Nhung phụ bán quán nhậu, Tư thường xuyên gọi điện thoại nói với vợ, nếu còn ăn nhậu sẽ hủy nhan sắc của Nhung.

Nói là làm, ngày 22/5 Tư mua xăng rồi đến nhà mẹ vợ đòi đưa con gái về nhưng Nhung không cho, cả 2 xảy ra mâu thuẫn. Tư đánh Nhung và dùng can xăng vừa mua đổ lên đầu vợ châm lửa.

Nghe tiếng la thất thanh của con gái, mẹ Nhung hô hào, chạy vào ứng cứu và đưa chị Nhung vào bệnh viện cấp cứu. Do vết thương quá nặng (thương tật 40%) nên chị Nhung tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để điều trị.

Sau khi gây án Tư đã bắt xe ôm về nhà, đến chiều tối cùng ngày đối tượng ra công an đầu thú.