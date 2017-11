Kiếm tiền triệu mỗi ngày khi phố cổ Hội An chìm trong nước lũ

Ngày 5/11, sau khi bão số 12 đổ bộ kết hợp với không khí lạnh tăng cường gây mưa lớn và thủy điện Sông Tranh 2 xã lũ khiến TP Hội An ngập sâu trong nước. Nhiều tuyến phố bị ngập nặng hơn 1 m, khiến giao thông tê liệt. Tuy nhiên, đây lại là cơ hội kiếm tiền cho nhiều người dân Hôi An khi du khách thuê thuyền để đi dạo phố cổ. Trong buổi sáng có hàng chục chiếc thuyền được đưa đến phục vụ du khách tham quan phố cổ mùa nước lũ. Nhiều du khách đi tham quan bằng thuyền. Trong khi đó, dịch vụ cũng nhận vận chuyển tài sản cho các hộ dân sống trong vùng bị nước ngập. Chị Lê Thị Hoa, một người dân phố Hội chuyên chèo thuyền đưa du khách đi tham quan, cho biết trung bình mỗi ngày thu nhập từ 500.000-700.000 đồng; tuy nhiên, khi mùa lũ về, thu nhập của chị tăng lên gấp 3-4 lần. Theo những người chèo thuyền đưa du khách đi dạo, số tiền thu được nhiều hay ít phụ thuộc vào đoạn đường du khách tham quan. Để đảm bảo an toàn cho du khách, UBND TP Hội An đã ra lệnh cấm chở du khách trong lũ; tuy nhiên, nhiều người vẫn bất chấp nguy hiểm. Người Hội An xem lũ về là cơ hội kiếm tiền. Trong hình, một người Hội An chèo thuyền đi bán áo mưa. TP Hội An, nơi nước lũ đang dâng cao. Ảnh: Google Maps.

Ngày 5/11, sau khi bão số 12 đổ bộ kết hợp với không khí lạnh tăng cường gây mưa lớn và thủy điện Sông Tranh 2 xã lũ khiến TP Hội An ngập sâu trong nước. Nhiều tuyến phố bị ngập nặng hơn 1 m, khiến giao thông tê liệt. Tuy nhiên, đây lại là cơ hội kiếm tiền cho nhiều người dân Hôi An khi du khách thuê thuyền để đi dạo phố cổ. Trong buổi sáng có hàng chục chiếc thuyền được đưa đến phục vụ du khách tham quan phố cổ mùa nước lũ. Nhiều du khách đi tham quan bằng thuyền. Trong khi đó, dịch vụ cũng nhận vận chuyển tài sản cho các hộ dân sống trong vùng bị nước ngập. Chị Lê Thị Hoa, một người dân phố Hội chuyên chèo thuyền đưa du khách đi tham quan, cho biết trung bình mỗi ngày thu nhập từ 500.000-700.000 đồng; tuy nhiên, khi mùa lũ về, thu nhập của chị tăng lên gấp 3-4 lần. Theo những người chèo thuyền đưa du khách đi dạo , số tiền thu được nhiều hay ít phụ thuộc vào đoạn đường du khách tham quan. Để đảm bảo an toàn cho du khách, UBND TP Hội An đã ra lệnh cấm chở du khách trong lũ; tuy nhiên, nhiều người vẫn bất chấp nguy hiểm. Người Hội An xem lũ về là cơ hội kiếm tiền. Trong hình, một người Hội An chèo thuyền đi bán áo mưa. TP Hội An, nơi nước lũ đang dâng cao. Ảnh: Google Maps.