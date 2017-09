Trên đường tháo chạy, kẻ cướp ngân hàng HDBank làm rơi vãi 40 triệu

cướp ngân hàng HDBank xảy ra tại thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, cuối chiều nay 1/9, thông tin từ lực lượng Quân sự tỉnh Đồng Nai cho biết, đã xác định được trái nổ mà nhóm cướp để lại tại ngân hàng HDBank chỉ là giả, được các đối tượng bao bọc bằng nhôm tạo hình như trái nổ, gắn đầu kíp nhưng bên trong rỗng, không có gì. Cơ quan chức năng xác định trái nổ mà tên cướp uy hiếp nhân viên ngân hàng chỉ là giả. Ảnh Trần Quý. Liên quan đến vụ việcxảy ra tại thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, cuối chiều nay 1/9, thông tin từ lực lượng Quân sự tỉnh Đồng Nai cho biết, đã xác định được trái nổ mà nhóm cướp để lại tại ngân hàng HDBank chỉ là giả, được các đối tượng bao bọc bằng nhôm tạo hình như trái nổ, gắn đầu kíp nhưng bên trong rỗng, không có gì.

Lực lượng Công an phong tỏa hiện trường vụ cướp ngân hàng HDBank ở Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Theo lực lượng Quân sự tỉnh Đồng Nai, sau khi nhận tin báo xảy ra vụ cướp và các đối tượng trước khi tẩu thoát đã bỏ lại vật nghi là trái nổ. Lực lượng công binh đã được điều động, phong tỏa hiện trường nghiêm ngặt để xử lý vật nguy hiểm nói trên. Tuy nhiên sau khi kiểm tra, xác định trái nổ chỉ là giả.

Báo cáo nhanh từ Công an huyện Xuân Lộc, vụ cướp ngân hàng xảy ra vào gần giờ nghỉ trưa cùng ngày, một thanh niên (ốm, khoảng 25 tuổi) bịt mặt, mặc áo khoác đen xông vào trụ sở ngân hàng HDBank (đường Trần Phú, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc). Đối tượng chỉa vật giống khẩu súng và mã tấu vào các nhân viên ngân hàng yêu cầu đưa tiền.

Lực lượng công binh trang bị áo giáp để tiếp cận vật nghi trái nổ do tên cướp để lại ngân hàng. Ảnh Đức Trong/TTO Sau khi khống chế nhân viên ngân hàng để lần lượt lấy nhiều bọc tiền (bước đầu xác định khoảng 200 triệu) tên cướp đã bị 1 khách hàng giao dịch dùng ghế khống chế khiến đối tượng bỏ chạy, ra xe đồng bọn tẩu thoát về hướng Bình Thuận. Trên đường tẩu thoát, kẻ cướp đã làm rơi vãi số tiền hơn 40 triệu đồng.