UBND phường Nhật Tân thông tin vụ phóng viên bị hành hung

Liên quan đến vụ việc phóng viên bị hành hung sau khi tới trụ sở UBND phường Nhật Tân để tìm hiểu về một cơ sở khám chữa bệnh không phép trên địa bàn phường này, sáng 1/9, PV Kiến Thức đã có cuộc trao đổi ông Nguyễn Xuân Trường – Phó Chủ tịch UBND phường Nhật Tân (quận Tây Hồ, TP Hà Nội).

UBND phường Nhật Tân ra thông báo lần 2 đình chỉ phòng khám hoạt động khám chữa bệnh không phép ngày 28/8.

Ông Trường cho biết, trước đó UBND phường Nhật Tân đã hai lần ra thông báo yêu cầu đình chỉ hoạt động của cơ sở khám chữa bệnh đặt tại số nhà 99B, ngõ 374 đường Âu Cơ, phường Nhật Tân (Tây Hồ, Hà Nội). “UBND phường ngày 16/6/2017, đã ra quyết định đình chỉ hoạt động của dự án giáo dục toàn cầu về y học cổ truyền (họ lấy tên là phòng khám). Lý do, không có giấy phép kinh doanh; không có dự án và được sự đồng ý của các cấp chính quyền khi họ mang giấy tờ ra phường xin giấy phép.

Đến ngày 25/8/2017, đoàn kiểm tra trạm Y tế đi kiểm tra tình trạng hiện tại thấy, phòng khám do Nguyễn Trọng Hùng quản lý hoạt động không phép; Kiểm tra phòng khám không treo biển hoạt động, không xuất trình được giấy phép hoạt động, đăng ký kinh doanh, biên bản thẩm định, chứng chỉ hành nghề, hồ sơ nhân viên, hồ sơ xử lý chất thải y tế…UBND phường tiếp tục ra thông báo đình chỉ lần hai vào ngày 28/8/2018”, ông Trường thông tin.

Cơ sở khám bệnh khóa chặt cửa không cho ai ra vào sáng 1/9.

Đến ngày 31/8, phóng viên Nguyễn Văn Duẩn cùng đồng nghiệp đến UBND phường Nhật Tân để tìm hiểu các thông tin liên quan, lãnh đạo UBND phường đã cung cấp đầy đủ các thông tin với thái độ hợp tác, theo đúng quy định của pháp luật. “Chúng tôi hẹn các phóng viên khi nào UBND phường tổ chức kiểm tra phòng khám sẽ mời phóng viên đi cùng đến để ghi nhận thực tế và hai phóng viên rất vui vẻ hợp tác”, ông Trường nói.

Tuy nhiên, ngay sau khi phóng viên Duẩn và đồng nghiệp vừa rời khỏi trụ sở UBND phường Nhật Tân đã bị hai đối tượng (một nam, một nữ) chặn đánh gây thương tích. PV Nguyễn Duẩn đã chạy vào Công an phường Nhật Tân trình bày sự việc.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an phường Nhật Tân đã báo cáo Công an Tây Hồ, đồng thời có mặt tại khu vực xảy ra vụ việc để điều tra. Bước đầu cơ quan Công an đã xác định và mời hai đối tượng liên quan làm việc.

Các lực lượng chức năng đến kiểm tra, xử lý cơ sở khám bệnh không phép nhưng họ khóa trái cửa, không cho vào sáng 1/9.

Theo ông Nguyễn Xuân Trường – Phó Chủ tịch UBND phường Nhật Tân, tối ngày 31/8, cơ sở hoạt động khám chữa bệnh nói trên không treo bảng hiệu, và đến sáng nay (1/9), bảng hiệu lại được treo lên. UBND phường Nhật Tân đã cử lực lượng liên ngành liên quan đến để giám sát, kiểm tra, xử lý xử phạt theo đúng thẩm quyền và có báo cáo lên Y tế quận Tây Hồ nếu có phương án xử lý cao hơn nhưng chủ cơ sở vẫn không mở cửa. “Nếu chiều nay họ cố tình không mở cửa chúng tôi sẽ về UBND phường dán thông báo ngay tại phường để xử lý theo đúng quy định pháp luật”, ông Trường nói.

Hiện vụ việc đang được làm rõ.