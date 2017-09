Đang truy bắt hung thủ cướp ngân hàng HDBank ở Đồng Nai

PV Kiến Thức, công an huyện Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai) cho biết nhiều lực lượng Công an tỉnh, huyện… đang phong tỏa nghiêm ngặt hiện trường xung quanh ngân hàng HD Bank (đường Trần Phú, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc) để khám nghiệm, điều tra vụ cướp ngân hàng chấn động vừa xảy ra. Lực lượng Công an đang phong tỏa hiện trường vụ cướp ngân hàng HD Bank ở huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Đến gần 13h chiều nay (1/9), trao đổi với, công an huyện Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai) cho biết nhiều lực lượng Công an tỉnh, huyện… đang phong tỏa nghiêm ngặt hiện trường xung quanh ngân hàng HD Bank (đường Trần Phú, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc) để khám nghiệm, điều tra vụchấn động vừa xảy ra.

Trái nổ tự tạo hung thủ còn để lại tại hiện trường khi tẩu thoát cùng số tiền cướp được. Ảnh SD/CTV. Vụ việc gây chấn động dư luận thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Theo thông tin ban đầu, gần đến cuối giờ làm việc sáng cùng ngày (khoảng 11h30), xuất hiện một thanh niên đi xe máy, để xe bên ngoài rồi vào ngân hàng. Đối tượng cầm trái nổ (nghi vật nổ tự tạo) đập vỡ cửa kính rồi quát tháo, lệnh cho các nhân viên ngân hàng gom tiền đưa cho hắn.

Quá hoảng sợ, các nhân viên ngân hàng đã làm theo và hung thủ nhanh chóng ôm tiền nhảy lên xe máy chạy ra quốc lộ 1A chạy về hướng Bình Thuận. Tại hiện trường, tiền cướp tại ngân hàng còn rơi vãi trên đường, trái nổ tự tạo hung thủ cũng để lại ngay quầy giao dịch trong ngân hàng.

Mời độc giả xem clip "Tóm gọn kẻ cướp ngân hàng ở Trà Vinh": (Nguồn VTC1)

Vụ việc được khẩn báo về Công an địa phương và các đơn vị nghiệp vụ Công an huyện Xuân Lộc, Công an tỉnh Đồng Nai đã nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm từng chi tiết nghi can để lại cũng như ghi lời khai các nhân chứng để điều tra.

Kiến Thức sẽ tiếp tục cập nhật thông tin.