Những "điểm đen" TNGT người dân cần chú ý khi đi chơi dịp 2/9

Tại Hà Nội: Đến hết năm 2016, trên địa bàn TP Hà Nội còn 46 điểm đen tai nạn giao thông, 41 điểm đen ùn tắc giao thông. Trong quý I/2017, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã duy tu sửa chữa gần 110.000m2 mặt đường, thay thế 249 biển báo, sơn kẻ gần 49.000m2 mặt đường, dải phân cách để phục vụ tổ chức giao thông. Tuy nhiên, khi nhắc đến đoạn đường giao cắt giữa Lò Đúc – Trần Khát Chân (Hai Bà Trưng, Hà Nội) nhiều người đi đường vẫn khiếp sợ về những vụ tai nạn xảy ra ở đây. Hình ảnh ghi lại vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15h hôm 13/6, trên đường Trần Khát Chân khiến ba người bị thương nặng. Tai nạn xảy ra do chiếc ô tô bất ngờ mất lái, tông vào xe đạp điện do một người phụ nữ điều khiển chở theo con nhỏ và một người phụ nữ khác lưu thông cùng chiều. Tại ngã tư Trung Văn - Tố Hữu (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cũng thường xuyên xảy ra tai nạn. Tại đây xuất hiện tình trạng người dân cố tình đi ngược chiều vi phạm luật giao thông đường bộ. Trước đó, Chánh văn phòng Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia Nguyễn Trọng Thái vừa ký có công văn gửi Ban An toàn giao thông TP Hà Nội yêu cầu kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật trật tự, an toàn giao thông. Vụ tai nạn xe tải cán chết một người phụ nữ đi xe máy ngược chiều hôm 24/4/2015 vẫn khiến người đi đường bị ám ảnh ở điểm đen này. Ngã ba đường Bưởi - Lạc Long Quân - Hoàng Hoa Thám (Hà Nội) cũng đang trở thành một điểm đen tai nạn khiến người Hà Nội khiếp sợ. Nhất là thời điểm ban đêm, các phương tiện tham gia lưu thông ở khu vực thường xuyên thiếu quan sát và chạy tốc độ nhanh. Hình ảnh ghi lại vụ tai nạn mới nhất xảy ra tại ngã ba Bưởi - Lạc Long Quân- Hoàng Hoa Thám vào tối 26/5/2017, một người phụ nữ nạn nhân (khoảng 30 tuổi) điều khiển xe máy mang nhãn hiệu LX màu đỏ, di chuyển theo hướng từ đường Bưởi rẽ về Hoàng Hoa Thám bị xe tải mang biển kiểm soát Hà Nội chạy cùng chiều cán chết. Ngã ba giao giữa đường Phạm Văn Đồng và đường Hoàng Quốc Việt (Đoạn đường trước khu đô thị Green Star (song song với đường Phạm Văn Đồng) là hai điểm đen hay xảy ra tai nạn giao thông làm nhiều người chết và bị thương. Đặc biệt, trên tuyến đường này thường xuyên có nhiều xe tải qua lại, xe khách từ Hà Nội đi các tỉnh (ngược lại). Thống kê của Đội CSGT số 6 - Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội - cho biết, từ tháng 12/2015 đến tháng 4/2016, tại ngã ba Hoàng Quốc Việt - Phạm Văn Đồng xảy ra bốn vụ nghiêm trọng làm 4 người chết. Hình ảnh vụ tai nạn thương tâm khiến nữ sinh lớp 12 tử nạn dưới bánh xe tải vào hồi tháng 5/2016. Người dân tham gia giao thông dịp mùng 2/9 qua đường Phạm Văn Đồng nên chú ý cẩn trọng và chú ý quan sát thật kỹ. Ngã ba thị trấn Xuân Mai (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) cũng được xem là một trong những điểm đen tai nạn giao thông. Điển hình vụ va chạm với xe tải, 3 người đi xe máy chết tại chỗ hôm 8/8/2017. Theo người dân, dự án đường trục đô thị nối Hà Nội với tỉnh Vĩnh Phúc thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, nhất là ban đêm. Người dân cho hay, sau khoảng một tháng tuyến đường đi vào hoạt động, thì hầu hết hệ thống đèn chiếu sáng trên toàn tuyến đường không hoạt động nên người đi đường không thể quan sát được. Ảnh: Infonet. Điểm đen đường Ngô Gia Tự, đoạn đầu cầu sông Đuống (Gia Lâm, Hà Nội) cũng thường xuyên xảy ra tai nạn. Ảnh: Tin tức. Tuyến đường Quốc lộ 5 hướng đi Hải Phòng, thời gian gần đây thường xuyên xảy ra những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng gây thiệt hại cả về người và phương tiện. Người dân tham gia lưu thông trên tuyến đường trong dịp mùng 2/9, nên chú ý đảm bảo an toàn giao thông, quan sát và chấp hành tốt quy định luật giao thông đường bộ khi di chuyển. Điểm đen tai nạn ở ngã tư Dân Tiến (Khoái Châu, Hưng Yên). Bên cạnh đó, tại ngã tư giao giữa QL38B đoạn qua xã Đoàn Đào với đường vào thôn Đoàn Đào và đường Hà Linh (huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) đang được người dân gán với cái tên “ngã tư tử thần” vì năm nào cũng xảy ra những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm nhiều người chết và bị thương. Ảnh: Phapluatplus. Tại TPHCM: Sở Giao thông Vận tải TP HCM cho biết, trên địa bàn TP HCM hiện còn 37 điểm đen giao thông đáng sợ. Trong đó, có đến 17 điểm đen (gần 10 điểm đen nằm liền kề nhau trên các tuyến đường vào các cảng biển, cảng cạn (ICD). Nhiều vụ tai nạn giao thông có liên quan đến xe container đã xảy ra ở dưới chân cầu Phú Mỹ thuộc phường Thạnh Mỹ Lợi (quận 2, TP HCM) gây chết người. Nhiều người dân khi đi qua khu vực này đều cảm thấy bất an vì lượng xe có tải trọng lớn, quá khổ lưu thông với mật độ rất cao. Ảnh: Tin tức. Trục đường Nguyễn Tất Thành (quận 4 TP HCM) là tuyến đường lưu thông huyết mạch nối các quận 1, 4 và 7; lượng ô tô, xe tải, xe container ra vào Cảng Sài Gòn, vận chuyển xăng dầu từ Nhà Bè, lưu thông rất đông. Ảnh: Sài Gòn giải phóng. Tuy nhiên, do mặt đường nhỏ, hẹp nhưng đường lại đông xe nên ngày nào tuyến này cũng xảy ra tình trạng ùn ứ. Theo Sở GTVT, trên tuyến đường này có 3 điểm đen về tai nạn: trước nhà số 155, 428 và 404 thuộc quận 4 TP HCM. Ảnh: Tuổi Trẻ. Ngoài ra, ở các khu vực cửa ngõ về miền Tây, như quốc lộ 1A đoạn thuộc huyện Bình Chánh và khu vực phía Tây Bắc, là những nơi thường xuyên xảy ra tình trạng kẹt xe cũng như tai nạn giao thông. Bốn chiếc xe ô tô đâm nhau liên hoàn làm 2 người tử vong gần "điểm đen" giao lộ Hà Huy Giáp - Tô Ngọc Vân (quận 12 TP HCM) xảy ra tối 22/7/2017. Ảnh: Lao Động. Khúc cua cầu Nguyễn Văn Cừ hướng về quận 4 TPHCM cũng là nơi thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng chết người. Ảnh: Minh Quân.

