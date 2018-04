TP Huế: Sập giàn giáo, nhiều công nhân bị chôn vùi trong đống đổ nát

Nhận được thông tin vụ sập giàn giáo, cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Thừa Thiên-Huế, lực lượng Công an TP Huế cùng với cùng Công an phường An Tây và Trường An đến hiện trường.

Tại đây, lực lượng chức năng đã phải đào bới để tìm kiếm các nạn nhân vụ sập giàn giáo đưa ra khỏi đống đổ nát.





Hiện trường vụ việc. Ảnh: VT

Một công nhân cho biết khi họ đang đổ bê tông sàn thì bất ngờ phát hiện giàn giáo từ từ nghiêng và đổ sập. Sự việc diễn ra quá nhanh nên mọi người không kịp trở tay.

Theo công nhân này thì công trình này là cây xăng của một doanh nghiệp tại Thừa Thiên-Huế.

Lực lượng chức năng đang giải cứu người nằm trong đống đổ nát. Ảnh: VT



Công nhân bị thương được đưa đi cấp cứu. Ảnh: VT

Thượng tá Võ Văn Sáu, Phó Trưởng Công an TP Huế, cho biết đã có bảy nạn nhân từ trong đống đổ nát được lực lượng cứu hộ tìm thấy và đưa đi cấp cứu tại BV Trung ương Huế.

Hiện lực lượng chức năng đang cùng đơn vị thi công kiểm tra lại số người đang thi công công trình trước khi xảy ra sự cố, đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ sập giàn giáo.