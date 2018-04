Hàng xóm tiết lộ thông tin lạ từ cơ sở "cà phê nhuộm pin"

Làm giả hồ tiêu từ vỏ cà phê... nhuộm pin con Ó?

Chiều ngày 24/4, sau một ngày cơ quan Cảnh sát điều tra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ bà Nguyễn Thị Thanh Loan (SN 1975), chủ cơ sở phế phẩm cà phê nhuộm pin con Ó cùng 4 người khác, PV Báo Giao thông trở lại cơ sở của bà Loan tại thôn 13, xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông. Tại đây, cửa ngôi nhà cấp 4 nằm cách đường nhựa khoảng 100m đóng im ỉm. Sát vách nhà là hai cái kho rộng hơn 100m2 cửa cũng đóng kín, phía ngoài có hệ thống camera an ninh. Xung quanh ngôi nhà được bao bọc bởi rẫy cà phê, nằm tách biệt với các nhà dân khác. Một người hàng xóm của bà Loan cho hay: “Bà Loan mới chuyển về đây sống được vài năm nhưng không giao lưu với ai. Năm 2016, nghe thông tin bà “làm tiêu” nhưng thấy bà ấy phơi vỏ cà phê rất nhiều, phơi ra tới ngoài đường, không biết để làm gì. Một người hàng xóm của bà Loan cho hay: “Bà Loan mới chuyển về đây sống được vài năm nhưng không giao lưu với ai. Năm 2016, nghe thông tin bà “làm tiêu” nhưng thấy bà ấy phơi vỏ cà phê rất nhiều, phơi ra tới ngoài đường, không biết để làm gì.

Bà “làm tiêu” nhưng bà không mua thứ gì ở đây mà toàn thấy chở từ đâu đó về và thấy phơi thôi. Khi xuất, cũng xe từ nơi khác đến chở chứ không phải của người địa phương và hầu như hoạt động nhập, xuất đều diễn ra trong đêm, rất “lạ".

Sát vách ngôi nhà là kho nhà xưởng dùng để sản xuất phế phẩm cà phê, bột đá nhuộm với pin con Ó của gia đình bà Loan.

Tương tự, một người dân khác cho biết: “Thấy khu vực nhà bà Loan hay phơi xác, vỏ cà phê. Có lúc phải thuê đất của nhà gần đó để trải bạt ra phơi nhưng không biết để làm gì. Nhà tôi ở phía sau nhà bà Loan, cứ vào tầm khuya khuya, tôi ngửi thấy mùi chua chua và mùi hắc rất khó chịu”.

Ông Nguyễn Quyền, Thôn trưởng thôn 13 (xã Đắk Wer) khẳng định: “Bà Loan làm tiêu giả cách đây 3 năm rồi. Chúng tôi biết bà này làm tiêu giả, sau đó có báo với UBND xã và UBND có cử công an vào. Bà làm theo hình thức, mua bụi tiêu (tiêu thải), pin, vỏ cà phê và nhiều thứ bà trộn lại thành tiêu. Thời gian đó, bà mua vỏ cà phê về phơi rất nhiều”.

Cũng theo ông Quyền, cuối năm 2017, thôn qua nhà bà Loan hòa giải vụ tranh chấp mái hiên giữa bà với một hộ dân khác. "Lúc này, tôi vào trong nhà kho thấy vỏ cà phê chất đống, bụi tiêu, cà phê vỡ rất nhiều. Tuy nhiên, ở đây bà không thu mua nông sản nhưng lâu lâu có loại xe 2,5 tấn chạy đi chạy về. Lúc làm tiêu giả, công an xã có vào xử lý. Bà Loan có làm tiêu giả rồi đó”, ông Quyền khẳng định.

Ông Nguyễn Hồng Quân, Chủ tịch UBND xã Đắk Wer (huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông) cho biết: “Hộ khẩu bà Loan chuyển địa phương vào cuối năm 2016. Sau khi kiểm tra mới phát hiện bà này có Giấy phép kinh doanh thu mua nông sản. Tuy nhiên, cơ sở không treo bất cứ bảng hiệu nào liên quan đến việc kinh doanh thu mua nông sản”.

Ông Võ Ngọc Anh - Trưởng công xã Đắk Wer cho biết, nhà bà Loan nằm ở nơi hẻo lánh, là ranh giới giáp với 3 xã, xã Nhân Cơ, Nghĩa Thắng, xã Nhân Đạo. Địa phương cũng không biết bà này có Giấy phép kinh doanh, khi đến kiểm tra mới phát hiện. Tuy nhiên, bà không có bảng hiệu thu mua nông sản, người dân cũng không đến bán nông sản cho bà này và bà cũng không đi mua mặt hàng nông sản trong dân.

Quy trình "phế phẩm cà phê nhuộm pin"?

Công an đã khởi tố vụ án và tạm giữ khẩn cấp bà Loan (trong hình) và 4 nghi can khác.

Sáng 24/4, Thượng tá Phạm Thanh Bình, Trưởng phòng Tham mưu, kiêm người phát ngôn công an tỉnh Đắk Nông cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đang khẩn trương điều tra, xác minh để nhanh chóng làm rõ vụ việc liên quan phế phẩm cà phê trộn pin.

Hỗn hợp vỏ cà phê, cà phê vỡ vụn, bột đá nhuộm than pin để trộn vào hồ tiêu nhằm tăng trọng lượng.

Cũng theo công an tỉnh Đắk Nông, về mục đích làm ra hỗn hợp, bước đầu Loan và Bảo đều khai nhận để bán cho bà Lê Thị Hồng Thơ và Trần Văn Tuấn. Hiện bà Loan và Bảo đã bán được 3 tấn. Sau khi mua hỗn hợp trên từ bà Loan, Thơ và Tuấn bán lại 3 tấn hỗn hợp trên cho bà Phan Thị Dung, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Thảo Dung (ấp Hưng Thủy, xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước). Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT đã tiến hành thu giữ được lượng hỗn hợp trên tại kho nông sản của Phan Thị Dung.

Pin con Ó được cơ sở của bà Loan đập dẹp lấy than làm thuốc nhuộm vỏ cà phê, bột đá để trộn vào hồ tiêu bán kiếm lời. Chiều cùng này, ông Nguyễn Văn Cường, Viện trưởng Viện KSND Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa nhận hồ sơ đề nghị bắt khẩn cấp 5 nghi can trong vụ phế phẩm. Hiện, hồ sơ vụ án đang được các đơn vị nghiệp vụ nghiên cứu, chưa có đề nghị lên lãnh đạo phê chuẩn.

“Đây là vụ án phức tạp nhưng cơ quan công an đã khởi tố vụ án để điều tra, xác minh, làm rõ thêm căn cứ mới khởi tố bị can. Công an đã chuyển hồ sơ sang Viện rồi, anh em đang nghiên cứu thêm”, ông Cường cho hay.

Cũng theo ông Cường, đến nay đã đủ căn cứ để khẳng định bà Nguyễn Thị Thanh Loan trộn phế phẩm cà phê với sỏi (0,5-1mm) rồi nhuộm với dung dịch pin để đóng gói đem bán về tỉnh Bình Phước nhằm mục đích trộn vào hạt tiêu làm thực phẩm. Vì vậy Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố vụ án vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm theo Điều 317 Bộ luật Hình sự năm 2015.

"Động cơ bà Loan đi thu mua vỏ, phế phẩm cà phê về nhuộm pin bán đi chỉ nhằm mục đích kiếm lời. Cụ thể, vợ chồng bà Loan và người làm đã trộn phế phẩm cà phê và nhuộm pin để có màu đen giống tiêu. Sau đó vợ chồng bà Loan bán sản phẩm này cho bà Thơ và Tuấn rồi chuyển về cho cơ sở mua bán của bà Dung tại huyện Lộc Ninh, Bình Phước. Tại đây bà Dung, trộn các hỗn hợp từ cơ sở bà Loan để tăng trọng lượng cho hạt hồ tiêu", ông Cường thông tin.

Trước đó, căn cứ lời khai của các đối tượng và tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 23/4/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp để điều tra đối với 05 đối tượng gồm: Bà Nguyễn Thị Thanh Loan (SN 1975, hộ khẩu thường trú: Thôn 13, xã Đăk Wer, huyện Đăk R’lấp; Ông Nguyễn Xuân Bảo (SN 1985, hộ khẩu thường trú: xã Nghĩa Thắng, huyện Đăk R’lấp); Bà Phan Thị Dung (SN 1962, hộ khẩu thường trú: Khu phố Ninh Hòa, thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước); Bà Lê Thị Hồng Thơ (SN 1979, hộ khẩu thường trú: Thôn 5, xã Nâm N’Jang, huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông, nghề nghiệp: kinh doanh); Trần Văn Tuấn (SN 1976, hộ khẩu thường trú: Thôn 2, xã Nâm N’Jang, huyện Đăk Song) để phục vụ công tác điều tra.