Vì sao phiên xử hotgirl “rút ruột” hơn 50 tỷ của Eximbank bị hoãn?

(Kiến Thức) - Do Tổng Giám đốc Eximbank gửi đơn đề nghị hoãn phiên tòa nân TAND tỉnh Nghệ An đã quyết định hoãn phiên xét xử “hotgirl” Nguyễn Thị Lam (31 tuổi) – người đã “rút ruột” hơn 50 tỷ từ Eximbank.

Theo thông báo trước đó, dự kiến ngày 26/4, TAND Tỉnh Nghệ An sẽ đưa Nguyễn Thị Lam (31 tuổi) - nguyên nhân viên Phòng giao dịch huyện Đô Lương, Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) chi nhánh Vinh, Nghệ An cùng 15 đồng phạm ra xét xử tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

"Hotgirl" ngân hàng Nguyễn Thị Lam.

Thế nhưng, TAND tỉnh Nghệ An mới đây bất ngờ tuyên bố tạm hoãn phiên tòa xét xử hotgirl Eximbank Nguyễn Thị Lam theo đề nghị của Tổng Giám đốc Ngân hàng Eximbank Lê Văn Quyết.

"Do Tổng giám đốc Eximbank Lê Văn Quyết gửi đơn đề nghị hoãn phiên tòa nên để đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật và quyền lợi của bị hại trong vụ án, TAND tỉnh Nghệ An đã quyết định hoãn phiên tòa", ông Vi Văn Chắt, thẩm phán TAND tỉnh Nghệ An được phân công làm chủ tọa phiên tòa cho hay.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2012-2016, lợi dụng lòng tin của khách hàng Lam đã ký các lệnh chi, ký khống ủy nhiệm chi, bảng kê chi tiền…để hợp thức hóa rút tiền hoặc chuyển tiền với tổng số tiền hơn 50 tỷ đồng của 6 khách hàng trong hệ thống Ngân hàng Eximbank .

Tin tưởng Lam, do sự chỉ đạo, quản lý lỏng lẻo của Hồng, giám đốc Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương, các nhân viên ngân hàng đã làm thủ tục cho Lam rút, chuyển tiền mặc dù sổ tiết kiệm khách hàng đang giữ, khách hàng không có mặt…