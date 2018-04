Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đội mưa dâng hương tại Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng ngày 25/4 (tức ngày 10/3 Âm lịch), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương và địa phương cùng hàng vạn người dân trên cả nước đã đến dâng hương trong lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Khu di tích Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ). Đoàn hành lễ bắt đầu di chuyển từ chân núi Nghĩa Lĩnh qua Nghi Môn - đền Hạ - đền Trung - lên đền Thượng. Đi đầu là đoàn tiêu binh mang vòng hoa với dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các Vua Hùng đã có công dựng nước”, tiếp theo là nghi lễ dâng hương của lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Tiếp theo là nghi lễ dâng hương của lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Đoàn "con Lạc cháu Hồng" gồm 100 chàng trai khỏe mạnh, ưu tú Đất Tổ, đại diện cho 100 người con của Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và Tổ Mẫu Âu Cơ cầm theo cờ lễ. Phía sau là đoàn rước kiệu cổ anh linh. Trong sáng ngày 25/4, tiếng chiêng, trống âm vang khắp núi Nghĩa Lĩnh... Trong lời Chúc văn, đại diện Ban tổ chức khẳng định: Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương là ngày Quốc giỗ; Ca ngợi công lao các Vua Hùng, tinh thần quật khởi, kiên cường của các thế hệ người Việt Nam; Khẳng định truyền thống yêu nước và lòng biết ơn sâu sắc của con dân đất Việt với các vị vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, giữ nước. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kính cẩn dâng hương tại đền Giếng. Thời tiết ở Phú Thọ trong sáng nay có mưa lớn, nhưng dòng người vẫn nườm nượp kéo nhau về đền Hùng dâng hương, tưởng nhớ các vị vua Hùng. Trời càng lúc càng mưa to. Người dân đội mưa đến dâng hương các vị vua Hùng. Lực lượng an ninh được tăng cường, thắt chặt. Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2018 được Ban tổ chức quyết tâm phấn đấu đảm bảo tuyệt đối an toàn, trang nghiêm, thành kính, đồng thời kiên quyết thực hiện "5 không": Không có tình trạng ùn tắc giao thông; không để xảy ra tình trạng kinh doanh, dịch vụ với giá cả mang tính "chặt chém"; không có người ăn xin; không để xảy ra các hành vi mang tính phản cảm; không để mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Mậu Tuất 2018, do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ chủ trì với sự tham gia của 4 tỉnh gồm có: Thái Nguyên, Quảng Nam, Bình Dương và Kiên Giang. Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2018 diễn ra trong 5 ngày, từ 21 - 25/4 từ mùng 6 đến mùng 10 tháng 3 Âm lịch).

Sáng ngày 25/4 (tức ngày 10/3 Âm lịch), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương và địa phương cùng hàng vạn người dân trên cả nước đã đến dâng hương trong lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Khu di tích Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ). Đoàn hành lễ bắt đầu di chuyển từ chân núi Nghĩa Lĩnh qua Nghi Môn - đền Hạ - đền Trung - lên đền Thượng. Đi đầu là đoàn tiêu binh mang vòng hoa với dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các Vua Hùng đã có công dựng nước”, tiếp theo là nghi lễ dâng hương của lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Tiếp theo là nghi lễ dâng hương của lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Đoàn "con Lạc cháu Hồng" gồm 100 chàng trai khỏe mạnh, ưu tú Đất Tổ, đại diện cho 100 người con của Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và Tổ Mẫu Âu Cơ cầm theo cờ lễ. Phía sau là đoàn rước kiệu cổ anh linh. Trong sáng ngày 25/4, tiếng chiêng, trống âm vang khắp núi Nghĩa Lĩnh... Trong lời Chúc văn, đại diện Ban tổ chức khẳng định: Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương là ngày Quốc giỗ; Ca ngợi công lao các Vua Hùng, tinh thần quật khởi, kiên cường của các thế hệ người Việt Nam; Khẳng định truyền thống yêu nước và lòng biết ơn sâu sắc của con dân đất Việt với các vị vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, giữ nước. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kính cẩn dâng hương tại đền Giếng. Thời tiết ở Phú Thọ trong sáng nay có mưa lớn, nhưng dòng người vẫn nườm nượp kéo nhau về đền Hùng dâng hương, tưởng nhớ các vị vua Hùng. Trời càng lúc càng mưa to. Người dân đội mưa đến dâng hương các vị vua Hùng. Lực lượng an ninh được tăng cường, thắt chặt. Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2018 được Ban tổ chức quyết tâm phấn đấu đảm bảo tuyệt đối an toàn, trang nghiêm, thành kính, đồng thời kiên quyết thực hiện "5 không": Không có tình trạng ùn tắc giao thông; không để xảy ra tình trạng kinh doanh, dịch vụ với giá cả mang tính "chặt chém"; không có người ăn xin; không để xảy ra các hành vi mang tính phản cảm; không để mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Mậu Tuất 2018 , do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ chủ trì với sự tham gia của 4 tỉnh gồm có: Thái Nguyên, Quảng Nam, Bình Dương và Kiên Giang. Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2018 diễn ra trong 5 ngày, từ 21 - 25/4 từ mùng 6 đến mùng 10 tháng 3 Âm lịch).