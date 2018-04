Công an, sinh viên tình nguyện đội mưa đảm bảo an ninh tại lễ hội đền Hùng

Sáng ngày 10/3, tại núi thiêng Nghĩa Lĩnh, khu Di tích lịch sử đền Hùng (TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) đã diễn ra lễ hội đền Hùng - Giỗ tổ Hùng Vương. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương, địa phương và nhân dân cả nước đã thực hiện nghi lễ dâng hương với sự tôn kính và ngưỡng vọng. Trong thời điểm diễn ra nghi lễ dâng hương, trời đổ mưa nặng hạt. Dòng người đến lễ hội khá đông, lực lượng công an, quân đội, sinh viên tình nguyện tổ chức thành các vòng bảo vệ từ sân lễ hội đến chân núi Nghĩa Lĩnh, dưới trời mưa tầm tã. Ban tổ chức bố trí được các hàng rào an ninh từ cảnh sát, bộ đội và sinh viên tình nguyện nên không còn tình trạng ùn tắc kéo dài và chen lấn. Bất chấp trời mưa, nhưng sinh viên tình nguyện, lực lượng quân đội công an thực hiện nhiệm vụ lập chốt vẫn không quản khó khăn. Dòng người đến mỗi lúc một đông. Dòng người bị "hàng rào" của lực lượng đảm bảo an ninh lễ hội ngăn lại trong giờ diễn ra lễ giỗ tổ Hùng Vương. Nhiều người dân đội mưa về dâng hương khá sớm.

