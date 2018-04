Tình tiết bất ngờ vụ bảo mẫu bạo hành trẻ ở trường Mầm Xanh

bạo hành trẻ em ở trường Mầm Xanh, quận 12, TP HCM, Cơ quan CSĐT Công an quận 12 cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Như Huỳnh (19 tuổi, quê tỉnh Cà Mau) về tội “Hành hạ người khác” theo khoản 2, điều 140 Bộ luật Hình sự 2015. 3 bị can Linh, Đào và Huỳnh bị khởi tố về hành vi "Hành hạ người khác". Chiều nay 27/4, thông tin thêm với PV vụ, quận 12, TP HCM, Cơ quan CSĐT Công an quận 12 cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Như Huỳnh (19 tuổi, quê tỉnh Cà Mau) về tội “Hành hạ người khác” theo khoản 2, điều 140 Bộ luật Hình sự 2015.

Trường mầm non tư thục Mầm Xanh, nơi xảy ra vụ bạo hành trẻ em. Trước đó, Công an quận 12 đã khởi tố 2 bị can Phạm Thị Mỹ Linh (44 tuổi, chủ cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh) và Nguyễn Thị Đào (24 tuổi) cũng với tội danh nêu trên.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định, Linh và Đào đã có hành vi đánh đập, bạo hành trẻ em bằng dao, can nhựa, bắt đội chồng ghế nhựa lên đầu, bằng tay, chân…tại trường mầm non Mầm Xanh . Sau đó cơ quan Công an đã chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố đối với 2 bị can Phạm Thị Mỹ Linh và Nguyễn Thị Đào và vụ án được chuyển sang TAND quận 12 để lên lịch xét xử.

Tuy nhiên sau khi nghiên cứu hồ sơ, TAND quận 12 cho rằng quá trình điều tra có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, chưa làm rõ vai trò của Phạm Như Huỳnh nên đã trả hồ sơ về Viện KSND để điều tra làm rõ. Quá trình điều tra bổ sung, Cơ quan CSĐT Công an quận 12 đã khởi tố bị can Phạm Như Huỳnh về tội “Hành hạ người khác”.