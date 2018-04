Quảng Ninh: In sai năm...giải phóng miền Nam, phường “đổ lỗi" nhà in

(Kiến Thức) - Chủ tịch phường ở tỉnh Quảng Ninh thừa nhận tấm băng rôn chào mừng giải phóng miền Nam treo trên phố Hoàng Hoa Thám (thị xã Đông Triều) in sai năm, tuy nhiên trách nhiệm thuộc về nhà in.

Thời gian qua, dư luận lan truyền hình ảnh tấm băng rôn chào mừng kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước bị in sai năm. Theo đó, tấm băng rôn này được treo trên phố Hoàng Hoa Thám (thuộc phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) từ ngày 22/4.



Trao đổi với PV, ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch UBND phường Mạo Khê (thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) xác nhận thông tin kể trên. Theo lời ông Tuấn, sự việc đáng tiếc này xảy ra vào ngày 22/4.

“Để chào mừng ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, chính quyền có đặt in băng rôn để treo trên một số tuyến phố. Buổi sáng hôm đó, sau khi băng rôn được in, chủ nhà in đã không kiểm tra cẩn thận mà đã mang ra phố Hoàng Hoa Thám để treo. Nội dung cụ thể của băng rôn in sai đó là: “Chào mừng kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1945 – 30/4/2018)”.

Tấm băng rôn lan truyền trên mạng.

"Về cơ bản băng rôn này sai, nhầm lẫn cả về 2 yếu tố lịch sử và toán học. Ngay sau khi phát hiện, tôi đã chỉ đạo gỡ bỏ ngay trong buổi chiều cùng ngày và treo băng rôn chính xác để thay thế”, Chủ tịch UBND phường Mạo Khê cho biết.

Ông Nguyễn Anh Tuấn cũng cho biết, lỗi in sai năm giải phóng miền Nam thuộc về nhà in, nhưng phường cũng có trách nhiệm khi không giám sát chặt chẽ quá trình in ấn và treo băng rôn.

“Bình thường sẽ có một cán bộ văn hóa phụ trách việc này, nhưng do ngày hôm đó, cán bộ này có việc gia đình, đã xin phép nghỉ nên không giám sát được nên mới xảy ra sự cố. Sau việc này, tôi sẽ chỉ đạo rút kinh nghiệm trong toàn thể cán bộ trong phường, không để lặp lại những sai sót không đáng có”, ông Tuấn nói.