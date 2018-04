Vì sao Công an kêu gọi Hoa hậu doanh nhân thế giới người Việt đầu thú?

(Kiến Thức) - Theo Công an quận Hồng Bàng (TP Hải Phòng), Hoa hậu doanh nhân thế giới người Việt Nguyễn Thị Nhung được cho là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn GTGT gây thiệt hại cho nhà nước hàng ngàn tỷ.

Ngày 27/4, trao đổi với PV, Đại tá Nguyễn Đức Cường – Trưởng Công an quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng cho biết, cơ quan công an đang kêu gọi Hoa hậu doanh nhân thế giới người Việt Nguyễn Thị Nhung (SN 1978, trú tại số 8+9/85 Nguyễn Đức Cảnh, phường An Biên, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng) - kẻ cầm đầu đường dây mua bán trái phép hóa đơn GTGT ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Nguyễn Thị Nhung mới chỉ đăng quang Hoa hậu doanh nhân thế giới người Việt năm 2018 cách đây hơn 2 tuần.

Điều gây kinh ngạc, Nguyễn Thị Nhung chính là người vừa đăng quang ngôi vị Hoa hậu doanh nhân thế giới người Việt hôm 13/4 vừa qua. Được biết, cuộc thi này được tổ chức trên du thuyền 5 sao chuẩn quốc tế Ovation of the Seas. Siêu du thuyền này có hải trình đi qua 3 nước Singapore – Malaysia – Thái Lan. Cuộc thi Hoa hậu này có sự tham gia của nhiều nữ doanh nhân thành đạt gốc Việt đang sống và làm việc ở những quốc gia khác nhau trên toàn thế giới: Mỹ, Úc, Canada, Đài Loan, Singapore...

Theo cơ quan công an, Nguyễn Thị Nhung có vẻ đẹp khả ái với vỏ bọc là nữ doanh nhân thành đạt để hòng mục đích che dấu hành vi phạm tội. Nhung là kẻ trực tiếp điều hành, phân công công việc, chỉ đạo các đối tượng thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT.

Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Hồng Bàng đã nhanh chóng “điểm danh”, làm rõ vai trò của từng “đồng phạm” với Nhung trong đường dây trên, gồm 6 đối tượng khác là: Vũ Thị Ánh Tuyết (SN 1975, trú tại số 106 Hai Bà Trưng, phường An Biên, quận Lê Chân); Trần Thị Minh Thư (SN 1981, trú tại số 57/49 Trần Phú, Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền); Trần Thị Vân Anh (SN 1979, trú tại xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng) ; Nguyễn Văn Việt (SN 1963, trú tại số 37/178 Chùa Hàng, phường Hồ Nam, quận Lê Chân); Đặng Trinh Huyến (trú tại số 32T1 Hàng Gà, phường Cát Dài, quận Lê Chân) và Vũ Thị Vân Anh (SN 1976, trú tại 2/83 Nguyễn Đức Cảnh, quận Lê Chân, các đối tượng đều ở TP.Hải Phòng).

Máy móc giấy tờ sổ sách của các đối tượng mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng trên rất tinh vi, giá trị hóa đơn bị chúng tiến hành mua bán rất lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước.

Cụ thể, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Hoa hậu thế giới người Việt Nguyễn Thị Nhung , đường dây này đã thành lập 17 doanh nghiệp để tiến hành mua bán trái phép hóa đơn GTGT. Các doanh nghiệp “ma” này không hề có hoạt động buôn bán kinh doanh thông thường mà đã tiến hành giao dịch một lượng rất lớn hóa đơn chứng từ với giá trị lên tới hàng nghìn tỷ đồng/năm.

Trước đó, 10h30 ngày 20/4, sau khi đã nắm gọn trong tay “đường đi, nước bước” của đường dây mua bán trái phép hóa đơn GTGT, Công an quận Hồng Bàng đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Hải Phòng tiến hành phá án, bắt 5 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn GTGT trên, gồm: Trần Thị Minh Thư, Trần Thị Vân Anh, Nguyễn Văn Việt, Đặng Trinh Huyến, Vũ Thị Vân Anh.

Tiến hành khám xét, lực lượng chức năng thu giữ toàn bộ 17 bộ con dấu, hóa đơn chứng từ, các tài liệu chứng từ có liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT của 4 doanh nghiệp: công ty TNHH Hải Nguyên Việt, công ty TNHH Thương mại phát triển Tuấn Hà, công ty TNHH Thương mại dịch vụ Phúc Trà, công ty TNHH Phát triển thương mại Tuấn Phát (đều có địa điểm ở phường Hùng Vương, Hồng Bàng).

Công an quận Hồng Bàng đã khởi tố vụ án hình sự, áp dụng các biện pháp ngăn chặn cần thiết để đấu tranh mở rộng chuyên án, đưa các đối tượng ra xử lý nghiêm trước pháp luật.