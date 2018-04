Thời tiết hôm nay: Bắc Bộ tăng nắng, tăng nhiệt mạnh

Theo dự náo thời tiết hôm nay (3/4), Bắc Bộ có nắng sớm. Nhiệt độ trong ngày tăng nhanh từ mức 21 - 22 độ C vào buổi sáng lên mức 29 - 31 độ C vào buổi trưa và chiều.

Chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp, nối với vùng áp thấp phía Tây, tiếp tục có xu hướng phát triển và mở rộng về phía Đông, nên thời tiết hôm nay, Bắc Bộ có nắng sớm. Nhiệt độ trong ngày tăng nhanh từ mức 21 – 22 độ trong buổi sáng lên mức 29 – 31 độ trong buổi trưa và chiều.



Lưu ý, về chiều tối và đêm, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao nên các tỉnh thuộc Tây Bắc Bắc Bộ có khả năng có mưa rào và dông. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc xoáy và gió giật.

Thời tiết tại miền Trung, nắng cũng tiếp tục trải dài trong ngày hôm nay. Nhiệt độ tại các tỉnh Thanh Hóa đến Huế là 29 – 32 độ C; trong khi đó, khu vực Đà Nẵng – Bình Thuận là 31 – 33 độ C.

Xu hướng tăng nhiệt cũng diễn ra cả với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày hôm nay. Nguyên nhân là do khối không khí biển đang bao trùm toàn khu vực vì vậy, tại đây, trời có nắng sớm với cường độ nắng mạnh nhất về trưa và chiều vì thế nhiệt độ trưa chiều nay sẽ phổ biến ở mức 31 - 33 độ C đối với Tây Nguyên và 32 – 35 độ C đối với các tỉnh thành Nam Bộ.