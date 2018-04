Kinh hãi thủ đoạn tàn bạo của công ty “tín dụng đen“

Chiều 2/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) đã bắt giữ khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Khải (26 tuổi), Hoàng Trọng Vinh (29 tuổi), Lò Văn Tú, Nguyễn Công Cường, Nguyễn Đình Kỳ, Lê Trung Hiếu, Nguyễn Hồng Quân (32 tuổi, cùng ngụ Bình Dương) để điều tra làm rõ về hành vi cho vay nặng lãi, cố ý gây thương tích và bắt giữ người trái pháp luật.

Theo điều tra của cơ quan công an, từ năm 2017 đến nay, nhóm đối tượng trên là nhân viên công ty Nhất Tín đã tổ chức cho vay tín dụng đen trên địa bàn thị xã Dĩ An, thị xã Tân Uyên, thị xã Thuận An, TP Thủ Dầu Một với lãi suất cao. Nếu những con nợ không có khả năng trả sẽ bị nhóm đối tượng uy hiếp, khống chế…

Các đối tượng. Ảnh: CAND.

Ngày 23/3, anh Phạm Văn Lợi (28 tuổi, ngụ thị xã Dĩ An) cùng một người bạn tên Vũ đã bị 16 đối tượng, trong đó có 7 thanh niên trên, cùng là nhân viên của một công ty Nhất Tín, đánh đập, cưỡng đoạt xe máy (thuộc địa bàn phường Tân Đông Hiệp), vì từng thế chấp giấy tờ vay 25 triệu đồng của công ty này tại chi nhánh tại thị xã Thuận An, nhưng không có tiền trả nợ.