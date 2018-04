Khởi tố người chồng tạt axit vợ trước mặt con gây chấn động Hà Nội

Trao đổi với PV diễn biến vụ việc chị Đặng Thị Huyền (33 tuổi, trú tại thôn Yên Viên, thị trấn Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội) bị chồng cũ là Phạm Văn Thông (35 tuổi, ở huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) tạt axit bỏng khắp người, ngày 2/4, Công an huyện Gia Lâm cho biết đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thông để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, tại cơ quan công an Thông thừa nhận, do bản thân anh này làm thủy thủ tàu viễn dương nên thường xuyên phải đi xa nhà. Thông sau đó nghi ngờ vợ ngoại tình nên đến tháng 10/207 cả hai đã quyết định ra tòa ly hôn. Tuy nhiên, do vẫn yêu thương nhau nên tháng 1/2018, hai người lại thuê nhà ở trên địa bàn xã Yên Viên (Gia Lâm, Hà Nội) để sống với nhau.

Đối tượng Thông tại cơ quan công an. Nguồn ANTĐ.

Trong quá trình sinh sống, giữa hai người tiếp tục xảy ra mâu thuẫn vì Thông vẫn nghi ngờ chị Huyền ngoại tình và nhiều lần khuyên can. Thông sau đó mua một can axit về để dọa, và đến khoảng 17h chiều ngày 24/3 thì xảy ra vụ việc kinh hoàng.

Thông tin với báo chí, ông Đặng Văn Xuân (bố đẻ chị Huyền) cho biết, lúc xảy ra vụ việc ông và cháu ngoại 8 tuổi (con gái chị Huyền và Thông) đều có mặt trong ngôi nhà mà cả hai đang thuê sống, chứng kiến toàn bộ giây phút kinh hoàng.

Hiện tại chị Huyền đã được điều trị tại khoa cấp cứu Viện Bỏng Quốc gia, tình trạng bỏng 29%.