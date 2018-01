Miền Bắc, Hà Nội hứng đợt rét kỷ lục, nhiệt độ dưới 10 độ C

Theo dự báo thời tiết hôm nay (30/1/2018) từ đêm qua tới rạng sáng nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động.

Nguồn ảnh: VTV

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ vài nơi; Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét đậm, rét hại, vùng núi cao có băng giá với nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 8-10 độ, vùng núi 4-7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ.

Ghi nhận lúc 6h sáng tại trạm đo Hà Đông về thời tiết Hà Nội, trời rét đậm rét hại với mức nhiệt độ chỉ 9,7 độ C. Đây cũng là mức phổ biến ở một số tỉnh thành Đông Bắc Bộ. Thậm chí vào tới các tỉnh Bắc Trung Bộ như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, nhiệt độ cũng không vượt quá 13 độ C.

Trong khi đó, thời tiết tại các tỉnh vùng núi cao, nhiệt độ nhiều nơi xuống dưới 5 độ C (Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Hà Giang), trong khi đó ở đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn), nhiệt độ chỉ còn -0,4 và xuất hiện băng giá.

Dự báo, đợt rét đậm, rét hại, vùng núi cao có băng giá tiếp tục kéo dài ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đến ngày 5/2/ 2018.