Thợ sơn trộm 1,4 tỷ đồng lấy tiền tiêu Tết

Sáng 28-1, Thiếu tá Nguyễn Thị Thu Trang, Phó Trưởng Công an huyện Dầu Tiếng (Bình Dương), cho biết: Đơn vị đã bàn giao đối tượng Ngô Trúc Linh (36 tuổi, ngụ Sóc Trăng) cho phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng cùng tang vật

Theo cơ quan Công an: Chiều 23-1, Công an huyện Dầu Tiếng nhận được tin báo của bà Hồng Ngọc Phụng (58 tuổi, ngụ KP2, thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng) về việc gia đình bà bị kẻ gian trộm cắp số tài sản gồm: 20.000 USD, một nhẫn đính hạt kim cương trị giá hơn 492 triệu đồng và một vòng đeo tay đính hạt kim cương trị giá gần 345 triệu đồng (tổng số tiền 1,4 tỷ đồng).

Công an huyện Dầu Tiếng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh thông tin, chứng cứ. Qua công tác nắm tình hình, khoanh vùng đối tượng nghi vấn, lực lượng Công an nhận định, tài sản của bà Phụng bị mất do những người được bà thuê đến sơn nước trộm cắp.

Chiều 27-1, cơ quan Công đã triệu tập Linh đến trụ sở để làm việc. Qua đấu tranh, đối tượng bước đầu khai nhận, khoảng 16h ngày 23-1, Linh sơn mới lại phòng ngủ cho bà Phụng. Trong lúc hành nghề sơn nước, Linh phát hiện phòng ngủ của bà Phụng có cái tủ được khóa cẩn thận. Tại đây, Linh đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản để bán lấy tiền tiêu xài Tết nên đã mở khóa tủ để trộm. Trộm xong tài sản, Linh đem về phòng trọ để cất giấu. Hiện, cơ quan Công an khám xét phòng trọ Linh đã thu được số tài sản trên.