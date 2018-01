Tình tiết bất ngờ vụ bắt nguyên GĐ thuỷ sản ở miền Tây

Liên quan đến vụ TAND TP Cần Thơ trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Agribank Cần Thơ.

Các bị can Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân (38 tuổi) - nguyên Giám đốc Công ty Nông thuỷ sản Tây Nam, trụ sở tại Hậu Giang), Phạm Tường Thi (38 tuổi) - nguyên Giám đốc Công ty TNHH Tấn Tiến, Nguyễn Văn Đạt - nguyên Phó giám đốc Công ty Tân Tiến; Lê Thanh Hải (54 tuổi), Trần Huy Liệu (46 tuổi) – nguyên Giám đốc và Phó giám đốc Agribank Cần Thơ; Bùi Tuấn Anh - nguyên Trưởng phòng Tín dụng Agribank Cần Thơ bị truy tố về cùng tội danh trên.

Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân tại thời điểm bị công an bắt giữ

Diễn biến mới nhất, Cơ quan ANĐT Công an TP Cần Thơ đã có bản kết luận điều tra bổ sung vụ án này. Cụ thể, về sai sót trong việc xác định lý lịch, nhân thân của Trần Huy Liệu, Bùi Tuấn Anh, Nguyễn Văn Đạt.

Cơ quan ANĐT cho rằng, bị can Liệu sinh ngày 27/4/1972 ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Cần Thơ cũ (nay Hậu Giang). Trong kết luận điều tra và cáo trạng ghi bị can sinh ngày 2/4/1972, tại Hậu Giang là chưa chính xác. Bị can Liệu bị bắt ngày 8/3/2017, trong khi cáo trạng ghi 7/3/2017 là chưa chính xác.

Đối với Bùi Tuấn Anh trong bản kết luận và cáo trạng ghi bị can này không có chị em ruột là chưa chính xác, vì Tuấn Anh có 1 người chị ruột đang định cư tại Hoà Kỳ.

Còn bị can Nguyễn Văn Đạt có sai sót trong tên mẹ ruột của bị cáo này.

Đối với tình tiết xác định giá trị thiệt hại mà cáo trạng và kết luận điều tra trước đó chưa thống nhất.

Cơ quan ANĐT Công an TP Cần Thơ cho rằng, sau khi có bản kết luận điều tra số 01/KLĐT ngày 8/9/2017 và chuyển hồ sơ VKSND TP Cần Thơ đề nghị truy tố thì có 4 đơn vị thi công tại dự án “Cụm chế biến nông sản thuỷ sản Tây Nam" và "Thi công công trình tại khu dân cư 91B" đã gửi đơn yêu cầu Công ty Tân Tiến và Công ty Tây Nam thanh toán các khoản tiền nợ hơn 12 tỷ đồng.

Công an TP Cần Thơ cho rằng, có đủ cơ sở xác định hành vi phạm tội của các bị can Hải, Liệu, Nhân, Tuấn Anh, Thi và Đạt đã gây thiệt hại cho Agribank Việt Nam hơn 304 tỉ đồng.

Đối với việc xác định tư cách tham gia tố tụng của Agribank Việt Nam (nguyên đơn dân sự) và triệu tập làm việc. Cơ quan ANĐT Công an TP Cần Thơ cho rằng, theo Bộ luật TTHS năm 2003 thì Agribank Việt Nam là nguyên đơn dân sự.

Tuy nhiên, từ ngày 1/1/2018 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 có hiệu lực, Cơ quan ANĐT xác định Agribank Việt Nam là bị hại trong vụ án, đồng thời đã triệu tập, lấy lời khai đại diện ngân hàng này theo đúng quy định pháp luật. Kết quả làm việc, Agribank Việt Nam yêu cầu xử lý các cá nhân gây thiệt hại cho họ theo quy định của pháp luật và thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Điều tra thêm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"