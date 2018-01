Hàng vạn cổ động viên xuống đường đón đội tuyển U23 Việt Nam

Theo lịch trình, kết thúc hành trình thi đấu tại VCK Giải vô địch bóng đá U23 châu Á, Đội tuyển U23 Việt Nam – Á quân của giải U23 châu Á sẽ về nước vào trưa nay 28/1/2018. Kế hoạch ban đầu, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ về đến sân bay quốc tế Nội Bài vào lúc 11h30. Tuy nhiên, chuyến bay sẽ hạ cánh lúc 13h muộn hơn so với dự kiến. Sau lễ đón tại Sân bay, đội tuyển sẽ về báo công trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, trước khi vào Trụ sở Chính phủ dự cuộc gặp Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Tại đây, Thủ tướng sẽ trao Huân chương Lao động Hạng nhất cho tập thể đội tuyển, các Huân chương Lao động Hạng Ba cho HLV Park Hang - seo, Thủ môn Bùi Tiến Dũng và Tiền vệ Nguyễn Quang Hải, cùng với Bằng Khen của Thủ tướng cho 31 thành viên khác của đội. Đội tuyển U23 sẽ đi theo tuyến đường như sau: Từ sân bay Quốc tế Nội Bài- đường Võ Nguyên Giáp, cầu Nhật Tân – đường Võ Chí Công - đường vành đai 2 – đường Bưởi – Đào Tấn – Liễu Giai – Kim Mã – Nguyễn Thái Học – Chu Văn An – Điện Biên Phủ - Độc Lập – Hoàng Văn Thụ - Hùng Vương. Sau cuộc gặp Thủ tướng Chính phủ tại Trụ sở Chính phủ, Đội tuyển sẽ trở về Khách sạn Crowne Plaza West Hanoi trên đường Lê Đức Thọ, quận Nam Từ Liêm. Đội tuyển U23 sẽ đi theo tuyến đường sau: Hùng Vương - Hoàng Văn Thụ - Độc Lập – Điện Biên Phủ - Chu Văn An - Trần Phú - Kim Mã - Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Lê Đức Thọ. Từ 20h tối ngày 28/1, Gala chào đón Đội tuyển U23 được tổ chức tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Sáng 28/1, hàng vạn cổ động viên đã có mặt tại khu vực trước cổng sân bay Nội Bài để đón các tuyển thủ U23 Việt Nam. Không khí rộn ràng khắp mọi nẻo đường, mọi nơi mà các tuyển thủ sẽ tới.

Theo lịch trình, kết thúc hành trình thi đấu tại VCK Giải vô địch bóng đá U23 châu Á, Đội tuyển U23 Việt Nam – Á quân của giải U23 châu Á sẽ về nước vào trưa nay 28/1/2018. Kế hoạch ban đầu, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ về đến sân bay quốc tế Nội Bài vào lúc 11h30. Tuy nhiên, chuyến bay sẽ hạ cánh lúc 13h muộn hơn so với dự kiến. Sau lễ đón tại Sân bay, đội tuyển sẽ về báo công trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, trước khi vào Trụ sở Chính phủ dự cuộc gặp Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Tại đây, Thủ tướng sẽ trao Huân chương Lao động Hạng nhất cho tập thể đội tuyển, các Huân chương Lao động Hạng Ba cho HLV Park Hang - seo, Thủ môn Bùi Tiến Dũng và Tiền vệ Nguyễn Quang Hải, cùng với Bằng Khen của Thủ tướng cho 31 thành viên khác của đội. Đội tuyển U23 sẽ đi theo tuyến đường như sau: Từ sân bay Quốc tế Nội Bài- đường Võ Nguyên Giáp, cầu Nhật Tân – đường Võ Chí Công - đường vành đai 2 – đường Bưởi – Đào Tấn – Liễu Giai – Kim Mã – Nguyễn Thái Học – Chu Văn An – Điện Biên Phủ - Độc Lập – Hoàng Văn Thụ - Hùng Vương. Sau cuộc gặp Thủ tướng Chính phủ tại Trụ sở Chính phủ, Đội tuyển sẽ trở về Khách sạn Crowne Plaza West Hanoi trên đường Lê Đức Thọ, quận Nam Từ Liêm. Đội tuyển U23 sẽ đi theo tuyến đường sau: Hùng Vương - Hoàng Văn Thụ - Độc Lập – Điện Biên Phủ - Chu Văn An - Trần Phú - Kim Mã - Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Lê Đức Thọ. Từ 20h tối ngày 28/1, Gala chào đón Đội tuyển U23 được tổ chức tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Sáng 28/1, hàng vạn cổ động viên đã có mặt tại khu vực trước cổng sân bay Nội Bài để đón các tuyển thủ U23 Việt Nam . Không khí rộn ràng khắp mọi nẻo đường, mọi nơi mà các tuyển thủ sẽ tới.