Nhiều đại gia mất tiền tỉ nhưng công an chưa tìm ra thủ phạm

Trong số những vụ trộm cắp tài sản, nhiều vụ đại gia mất tiền tỉ nhưng công an vẫn chưa tìm ra được thủ phạm.

Ngày 18-1, Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự về trật tự xã hội (Phòng 2) - VKSND TP HCM đã tổ chức triển khai công tác năm 2018. Tham dự có lãnh đạo VKSND TP HCM, Phòng PC44, PC45 và lãnh đạo Tòa Hình sự TAND TP HCM.



Theo thống kê, trong năm 2017, tình hình tội phạm trong lĩnh vực trật tự xã hội có dấu hiệu giảm. Tổng số vụ thụ lý của CQĐT là 684 với 815 bị can, giảm 39 vụ so với năm 2016.

Trong năm 2017, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM khởi tố 138 vụ án với 169 bị can, phạm vào nhóm tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm và danh dự. Trong đó, án "giết người" xảy ra 100 vụ, với 116 bị can (giảm 3 vụ).

VKSND TP HCM và công an, tòa án cùng cấp phối hợp chặt chẽ trong việc xử lý án. Phòng 2 đánh giá TP HCM tiếp tục xảy ra những vụ án giết người có tính chất côn đồ xuất phát từ mâu thuẫn trong gia đình, ghen tuông, nợ nần, có sử dụng rượu bia, giết người để cướp tài sản…



Về nhóm tội phạm xâm phạm sở hữu, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP HCM phát hiện và khởi tố 89 vụ với 54 bị can (giảm 18 vụ).

Các thủ đoạn cướp ngày càng táo tợn, có nhiều vụ trộm cắp tài sản với giá trị đặc biệt lớn nhưng chưa xác định được thủ phạm... Điển hình như vụ 2 thanh niên đi xe máy dùng súng ngắn bắn chỉ thiên để khống chế những người trong đại lý vé số ở quận 6 để gom 95 triệu đồng tại bàn thu ngân. Khi bị truy đuổi, đối tượng bỏ xe máy, được đồng bọn chờ sẵn chở chạy thoát. Hoặc vụ án một băng nhóm dùng súng gí vào các bảo vệ Khu dân cư Star Village (huyện Nhà Bè) để cướp 5 cuộn cáp trị giá hơn 1,6 tỉ đồng rồi thuê xe tải chở đi bán ve chai. Vụ này, Công an TP HCM đã truy xét, bắt 6 đối tượng.

Một số vụ trộm cắp tài sản có giá trị lớn mà PC45 khởi tố nhưng chưa tìm ra hung thủ, như: vụ mất 2 nhẫn đính kim cương trị giá hơn 1,4 tỉ đồng ở Nhà thi đấu Phú Thọ (quận 11), vụ dàn cảnh trộm 490 triệu đồng và 371 món nữ trang trị giá hàng tỉ đồng ở quận 10, vụ đại gia ở quận Thủ Đức lái xe Lexus chở theo hơn 4,1 tỉ đồng đi uống cà phê sau đó bị mất…

Sắp tới, các cơ quan tố tụng sẽ triển khai thực hiện kiểm sát viên dự cung 100% các buổi hỏi cung người có hành vi phạm tội. Việc này, đại diện Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) nhất trí cao vì sẽ giúp giải quyết công việc chính xác, bị can khó nói bị ép cung, mớm cung.

Thẩm phán Nguyễn Thị Hà, Phó Chánh tòa Hình sự TAND TP HCM, nhìn nhận trong năm 2017, giữa kiểm sát viên và thẩm phán Tòa Hình sự phối hợp xét xử rất tốt những vụ án điểm, gây chú ý dư luận.