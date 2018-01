Bị truy nã gắt gao vẫn tranh thủ thực hiện 150 vụ trộm...gà

Ngày 16/1, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị này vừa bắt quả tang đối tượng có lệnh truy nã đang thực hiện hành vi tiêu thụ tài sản do trộm cắp mà có.

Trước đó, khoảng 4h 20 ngày 15/1, Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm phối hợp với Công an phường Hoàng Diệu bắt quả tang Nguyễn Văn Thành (SN 1992, trú tại thôn Lê Lợi, xã Vũ Đông, TP Thái Bình) đang có hành vi tiêu thụ tài sản trộm cắp tại nhà bà Đặng Thị Lan (SN 1965, trú tại tổ 21, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình). Thành là đối tượng truy nã, đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Đối tượng Thành cùng 53kg gà bị công an bắt giữ (Ảnh Công an Thái Bình)

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 53kg gia cầm, 1 xe máy BKS 17-B7 04755, cùng một số tang vật liên quan.

Tại cơ quan công an, bước đầu, đối tượng Thành khai nhận sau khi có lệnh truy nã của Công an huyện Vũ Thư về tội trộm cắp tài sản đã trốn ra Quảng Ninh làm lao động tự do.

Trở về địa phương từ tháng 6/2017, lợi dụng sơ hở trong việc nhốt thả gia súc, gia cầm của người dân, đối tượng đã đột nhập vào nhà để thực hiện hành vi trộm cắp đem bán lấy tiền tiêu xài. Tính đến nay Nguyễn Văn Thành đã thực hiện trót lọt 150 vụ trên địa bàn toàn tỉnh.