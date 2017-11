Thiệt hại nặng nề do bão Damrey: Các địa phương có sự chủ quan?

Lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Nam và nam Tây Nguyên tiếp tục lên nhanh:

Đại diện Trung tâm Dự báo KTTV cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu sau bão số 12 ngày và đêm nay ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định, khu vực Bắc Tây Nguyên (Kon Tum, Gia Lai) có mưa to đến rất to; riêng các tỉnh từ Thiên Huế đến Quảng Ngãi có mưa đặc biệt to và kéo dài đến ngày 7/11.

Hiện nay, mực nước trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Nam và khu vực nam Tây Nguyên đang lên nhanh; các sông ở Quảng Ngãi, Bình Định và khu vực bắc Tây Nguyên đang dao động ở mức đỉnh; các sông ở Phú Yên, Khánh Hòa đang xuống.

Dự báo: Trong 12 giờ tới, lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Nam và nam Tây Nguyên tiếp tục lên nhanh; các sông từ Bình Đinh đến Khánh Hòa và khu vực bắc Tây Nguyên xuống chậm và còn ở mức cao; các sông ở Quảng Ngãi sẽ lên lại.