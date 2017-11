Chưa qua bão dữ, người miền Trung lại lo ngập lụt, lũ quét 

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, trong 03 giờ qua, từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 30-100, một số nơi mưa lớn hơn như tại trạm hồ chứa nước Truồi (Thừa Thiên Huế): 158mm, trạm hồ chứa nước Thuỷ Yên (Thừa Thiên Huế): 69mm; Trà Hiệp (Quảng Ngãi) 56mm; Ba Vinh (Quảng Ngãi) 100mm; Tam Trà (Quảng Nam) 54mm.Cảnh báo: Trong 6-12 giờ tới, các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa rất to.Trong 6-12 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh trên.+ Thừa Thiên Huế đặc biệt là khu vực huyện Phú Lộc;+ Quảng Nam đặc biệt các huyện Hiệp Đức, Núi Thành, Phước Sơn;+ Quảng Ngãi đặc biệt các huyện Trà Bồng, Ba Tơ, Sơn Hà., Sơn Tây, Minh Long.Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao nên ở Bắc Bộ trời chuyển nhiều mây và có mưa, mưa rào rải rác, gió đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ 5.11, các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển rét, các tỉnh Bắc Trung Bộ trời chuyển lạnh.



Chiếc xe tải chở hàng của tài xế Nguyễn Thiển Châu bị gió quật ngã lúc 4h sáng khi đang cố dừng lại tránh bão theo hướng từ Nha Trang đi Đà Nẵng - Ảnh: Nam Trần/TTO.Ngọc

Tây Nguyên



Nhiều mây, đêm có mưa to đến rất to; ngày mai mưa giảm dần. Tối có gió giật cấp 6-8, sau giảm dần. Độ ẩm từ 70-100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19oC. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26oC.



Nam Bộ



Nhiều mây, có mưa, riêng miền Đông có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió mạnh cấp 3, ngày mai gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 65-99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29oC.



Hà Nội



Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 3. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 40-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20oC. Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24oC.

Phía Tây Bắc BộNhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18oC, có nơi dưới 13oC. Độ ẩm cao nhất 72-92%. Nhiệt độ cao nhất từ 23 -26oC. Độ ẩm thấp nhất 40-65%. Độ ẩm từ 40-92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 18oC, có nơi dưới 13oC. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26oC.Phía Đông Bắc BộNhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 40-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20oC, vùng núi 14-17oC, vùng núi cao có nơi dưới 13oC. Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24oC.Thanh Hóa - Thừa Thiên HuếNhiều mây, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to; Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to, có nơi mưa đặc biệt to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Đêm và sáng trời lạnh. Độ ẩm từ 70-100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21oC. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26oC.Đà Nẵng đến Bình ThuậnNhiều mây, phía Bắc có mưa rất to đến đặc biệt to; phía Nam có mưa to đến rất to, ngày mai mưa giảm dần. Gió đông bắc cấp 3-4. Độ ẩm từ 75-100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23oC. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27oC.