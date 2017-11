Cô giáo tiếng Nhật đi lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Công an TP Hà Nội vừa chuyển hồ sơ đề nghị VKSND TP Hà Nội truy tố bị can Vũ Huyền Vi (27 tuổi, ở tỉnh Tây Ninh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.



Do đang có nhu cầu đi xuất khẩu lao động nước ngoài, đầu năm 2015 nhiều bị hại quen Vi qua mạng xã hội, bởi cô này quảng cáo làm việc ở công ty đào tạo ngoại ngữ và cung ứng nhân lực SAKURA - TOKYO hoặc chi nhánh Công ty ICA Group và có thể làm thủ tục nhanh chóng. Tin tưởng Vi, nhiều người đã nộp tiền, hồ sơ cho Vi nhưng Vi không thực hiện cam kết, cũng không trả lại tiền.

Vũ Huyền Vi.

Đến ngày 12/2015, Công an quận Hoàng Mai khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối Vũ Huyền Vi. Tuy nhiên Vi đã bỏ trốn, đến trung tuần tháng 5/2017, công an đã bắt giữ Vi khi đang trốn ở quận Bình Thạnh (TP.HCM). Hồ sơ vụ án được chuyển đến lên công an TP Hà Nội.

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 4/2015, Vi làm thủ quỹ kiêm giáo viên tiếng Nhật Bản tại công ty đào tạo và cung ứng nhân lực HAUI (LETCO) chi nhánh Hưng Yên. Đối tượng đã dùng danh nghĩa cá nhân để nhận tiền đặt cọc của nhiều người (khoảng 1.000 USD/người). Và chính Vi là người trực tiếp nhận tiền, viết phiếu thu, đứng tên người lập phiếu.

Vi đã trích lại 200 USD/người cho đại diện chi nhánh. Tổng số tiền Vi bị cáo buộc chiếm đoạt của 19 bị hại hơn 4,2 tỷ đồng. Trong số này, Vi đã trả lại 1,4 tỷ đồng.

Hiện vụ việc tiếp tục được làm rõ.