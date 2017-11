Những con số “khủng khiếp” về thiệt hại do bão số 12 gây ra

Bình Định: 17 tàu bị chìm, 2 tàu bị cuốn trôi, chưa tính 8 tàu hàng bị chìm tại khu vực cảng Quy Nhơn:

Báo cáo mới nhất của Văn phòng TT BCH PCTT&TKCN tỉnh Bình Định chiều 4/11 cho biết, hiện tỉnh này có 1 người chết (Bà Huỳnh Thị Phú, 86 tuổi, ở Phước Hòa, Tuy Phước do trượt chân) 4 người mất tích (gồm Đỗ Mỹ, 60 tuổi, ở KV9, Hải Cảng, Quy Nhơn, do kiểm tra bè nuôi trồng hải sản; Trần Bỉ, ở KV9, ở KV9, Hải Cảng, Quy Nhơn, do kiểm tra bè nuôi trồng hải sản; Võ Văn Thiên, ở Mỹ Lộc, Phù Mỹ, do kiểm tra bè nuôi trồng hải sản; Võ Thành Hải, 41 tuổi, ở KV5, Nhơn Bình, Quy Nhơn, do kiểm tra bè nuôi trồng hải sản).

Tỉnh Bình Định cũng có 17 tàu bị chìm, 2 tàu bị cuốn trôi, chưa tính 8 tàu hàng bị chìm tại khu vực cảng Quy Nhơn. Về giao thông: sạt lở 20m3 Quốc lộ 1D, 2 cầu hư hỏng, nước ngập chia cắt một số khu vực. Thiệt hại khác: ngã đổ nhiều cây xanh, cột điện.

