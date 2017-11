Miền trung chìm trong mưa lũ, giao thông tê liệt...

Bão số 12 (có tên gọi quốc tế là Damrey ) đổ bộ vào Phú Yên - Khánh Hòa đã gây mưa to đến rất to dọc khắp Trung và Nam Trung Bộ. Bão còn làm thiệt hại lớn đến tài sản, đe dọa tính mạng của người dân...

Do ảnh hưởng từ cơn bão số 12, tại Thừa Thiên-Huế xảy ra mưa lớn liên tục từ tối ngày 3/11 và dự báo còn kéo dài. Mưa lớn khiến các tuyến phố khu vực trung tâm thành phố Huế như Bà Triệu, Lê Quy Đôn, Nguyễn Lộ Trạch, Lê Hồng Phong, Hùng Vương… bị ngập 0,5-0,7 m đến 1,2 m.

Tại Đà Nẵng: Suốt đêm qua và sáng nay có mưa lớn, kèm gió. Ban phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn thành phố cho biết, mưa lớn cộng với thủy điện ở Quảng Nam xả lũ đã khiến mực nước tại các sông tiếp tục dâng cao.



Nhiều nhà dân ven sông Túy Loan, Cu Đê, sông Yên và một số xã của huyện Hòa Vang như Hòa Tiến, Hòa Khương đã bị ngập. Ở nội thành, một số tuyến đường ở quận Liên Chiểu đã chìm trong nước.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã có thư kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sỹ và người dân TP Đà Nẵng đồng lòng ra sức hỗ trợ các lực lượng chức năng dọn dẹp vệ sinh, khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra, sẵn sàng đón chào các đại biểu đến tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 vào ngày 6/11.

Trước đó, từ chiều 4/11, nước sông Cu Đê dâng cao do mưa lớn, lũ về và triều cường, gây ngập sâu nhiều khu vực ven sông ở xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) và phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng). Đáng chú ý, tại khu vực núi Hầm Vàng một cây cầu bị ngập sâu dưới nước có thể chia cắt đường ADB 5 từ Liên Chiểu đi Hòa Liên và Hòa Bắc.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh kết hợp với hoàn lưu của cơn bão số 12 Damrey, Đà Nẵng tiếp tục có mưa lớn và mưa trên diện rộng, lượng mưa từ chiều 4-5/11 phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Tại Quảng Nam: Trong đêm 4/11, do mực nước dâng lên cao nên nhiều thủy điện ở thượng nguồn buộc phải xả lũ như: Thủy điện Sông Bung 4 xả lũ về sông Vu Gia với lưu lượng 4.270 m3/s, thủy điện Sông Tranh 2 xả về sông Thu Bồn 2.198m3/s, thủy điện Đăk Mi 4 xả qua tràn 3.349m3/s.

Đến sáng ngày 5/11, nhiều khu vực ở tỉnh Quảng Nam chìm sâu trong nước lũ. Trong khi đó, mực nước sông Vu Gia báo động 3 là 0,47m, sông Thu Bồn là 8,29m trên mức báo động 2.

Hiện tại, khu vực Quảng Nam đang mưa to và mưa rất to khiến nhiều tuyến đường ở khu vực huyện Đại Lộc bị ngập sâu đến 1m. Nhà cửa của người dân ở các xã Đại Cường, Đại An, Đại Lãnh, Đại Hưng, Ái Nghĩa, Đại Hiệp… đang bị nước nhấn chìm từ 0,7 đến 1m.

Trong khi đó, các tuyến đường từ trung tâm huyện đi Quế Phước, Quế Ninh, Phước Ninh, Quế Lâm đều bị chia cắt bởi nước lũ.

Nước lũ nhấn chìm nhiều khu vực ở huyện Đại Lộc. Ảnh: Tuổi Trẻ.