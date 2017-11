Phục vụ APEC 2017, học sinh, công chức Đà Nẵng được nghỉ

Ngày 30/10, ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã ký công văn chỉ đạo về việc cho học sinh, sinh viên một số quận nghỉ học và cán bộ, nhân viên trung tâm hành chính thành phố nghỉ làm việc trong một số ngày cao điểm nhằm phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017.



Theo văn bản, học sinh, sinh viên tất cả các trường tiểu học, THCS, THPT, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, trung tâm giáo dục thường xuyên đóng trên địa bàn các quận Hải Châu, Thanh Khê, Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn và Sơn Trà được nghỉ học ngày 10 và 11/11. Riêng học sinh bậc học mầm non vẫn đến lớp bình thường để đảm bảo cho việc sinh hoạt, làm việc của phụ huynh.

Ảnh minh họa.

Văn bản cũng nêu rõ cán bộ, nhân viên các Sở, ban ngành và các đơn vị làm việc trong tòa nhà Trung tâm hành chính thành phố có nhiệm vụ liên quan đến công tác phục vụ các hoạt động của APEC hoặc các công việc đột xuất vẫn đi làm trong thời gian nói trên.

Đội bảo vệ của Trung tâm hành chính thành phố và các cán bộ, nhân viên kỹ thuật, vệ sinh, vận hành có nhiệm vụ trực và phục vụ trong các ngày 9 và 10/11. Theo đó, những người này phải sử dụng Thẻ Kiểm soát an ninh do Tiểu ban An ninh - Y tế thuộc Ban Chỉ đạo APEC 2017 thành phố cấp.

Các cán bộ, nhân viên các Sở, ban ngành và các đơn vị còn lại làm việc tại tòa nhà hành chính được nghỉ ngày 9 đến 10/11. Những trường hợp không có nhiệm vụ liên quan đến công tác phục vụ các hoạt động của APEC, yêu cầu không được tới Trung tâm hành chính thành phố thời gian này.

UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo các sở, ban, ngành yêu cầu toàn bộ cán bộ, nhân viên thực hiện nghiêm việc kiểm tra, ngắt điện, khóa nước và niêm phong phòng làm việc theo quy định trước khi nghỉ. Đồng thời các Sở, ban, ngành tổ chức cho cán bộ, nhân viên nghỉ làm, nhưng phải đảm bảo ứng trực và kịp thời xử lý công việc khi có yêu cầu đột xuất.

Cũng theo công văn, các bãi đỗ xe khu vực Trung tâm Hành chính thành phố không hoạt động trong thời gian từ ngày 9 đến 10/11/2017.

Để chuẩn bị cho dịp nghỉ này, UBND thành phố cũng đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, đại học Đà Nẵng và các đơn vị liên quan quán triệt tới từng cán bộ, nhân viên, học sinh, sinh viên về việc nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh công cộng, phát huy văn hóa, văn minh đô thị, nhường đường cho các đoàn xe phục vụ APEC; làm đẹp hình ảnh thành phố Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung, góp phần vào thành công chung của năm APEC Việt Nam 2017 .

Nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông, đề nghị UBND các quận không tiến hành hội họp từ ngày 9 đến 10/11/2017, và tập trung chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự, giao thông thông suốt trên địa bàn.