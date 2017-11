Thực hư chuyện “gà luộc nguyên con” cho học sinh ăn ở Hải Phòng?

Từ ngày 26/10 đến nay, thông tin một số phụ huynh học sinh trường Mầm non Tân Phong (xã Tân Phong, huyện Kiến Thuy, TP Hải Phòng) khi vào bếp ăn nhà trường phát hiện con gà “nguyên con” còn cả diều, cuống họng... chuẩn bị luộc cho học sinh ăn được đăng tải lên mạng xã hội đã khiến dư luận địa phương và các phụ huynh bức xúc. Sự thật xung quanh vụ việc này như thế nào?



Sáng ngày 30/10, trao đổi với PV Kiến Thức, Chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy (TP Hải Phòng) – ông Bùi Đức Thảo cho biết:

“Ngay khi nhận được thông tin vụ việc trên, tôi đã chỉ đạo UBND xã Tân Phong, trường Mầm non Tân Phong họp với Công ty Phúc Khang (đơn vị cung cấp thực phẩm cho trường mầm non Tân Phong). Đồng thời, tôi cũng chỉ đạo cho kiểm điểm nếu có sai phạm và rút kinh nghiệm cho các cơ sở giáo dục, các trường học trên toàn huyện. Tuy nhiên, không có sự việc luộc gà còn "nguyên con" như dư luận phản ánh”, Chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy –Bùi Đức Thảo cho biết.

Trường mầm non Tân Phong. Ảnh Nguyễn Định.

Chủ tịch UBND xã Tân Phong, ông Đoàn Đắc Thuật cũng cho biết, thực tế vụ việc không đúng hoàn toàn như phản ánh của phụ huynh học sinh.

“Phụ huynh phản ánh rằng con gà còn nguyên diều và thức ăn khoảng 1 lạng trong bụng được cho vào nồi để nấu cho các cháu nhưng thực tế không phải như thế. Con gà thực ra chỉ còn sót lại phần cuống họng. Chiều 26/10, chúng tôi cũng thông báo cho trung tâm y tế về kiểm tra ngay không như thông tin phụ huynh đưa lên”, ông Thuật cho hay.

Được biết, chiều 28/10, tại UBND xã Tân Phong, lãnh đạo Trường Mầm non Tân Phong tổ chức cuộc họp với cha mẹ phụ huynh học sinh để làm rõ vụ việc này. Cuộc họp còn có sự tham dự của lãnh đạo xã Tân Phong cũng như lãnh đạo Công ty Phúc Khang. Tại cuộc họp này, Hiệu trưởng trường mầm non Tân Phong - bà Đỗ Thị Ánh, cho hay: “Đây thực sự là sự nhầm lẫn đáng tiếc trong công tác giao nhận thực phẩm, đơn vị bếp ăn sẽ phải chú ý hơn”.