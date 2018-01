Ngoài Trịnh Xuân Thanh, các "quan" PVC đã tham ô tài sản thế nào?

Các bị can “tham ô tài sản” đã nộp bao nhiêu tiền để khắc phục hậu quả?

Theo cáo trạng, bị can Vũ Đức Thuận đã cùng gia đình khắc phục hậu quả số tiền 800 triệu đồng. Bị can Nguyễn Anh Minh đã cùng gia đình khắc phục hậu quả hơn 2,2 tỷ đồng. Bị can Lương Văn Hòa cùng gia đình khắc phục hậu quả hơn 2,4 tỷ đồng. Vợ chồng bị can Nguyễn Thành Quỳnh và Lê Thị Anh Hoa tự nguyện khắc phục hậu quả 977,5 triệu đồng.

Mới đây, trao đổi với báo chí, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội - Lê Quang Tiến cho biết, gia đình bị can Trịnh Xuân Thanh đã chủ động nộp khắc phục hậu quả số tiền 2 tỷ đồng, gia đình Nguyễn Quốc Khánh nộp 2 tỷ đồng và gia đình Nguyễn Anh Minh nộp 1,3 tỷ đồng.