Luật sư bào chữa cho Trịnh Xuân Thanh đề nghị hoãn phiên tòa

Theo Zing, Luật sư Nguyễn Văn Quynh (Hãng luật Hưng Yên) vừa được VKSND Tối cao cấp giấy chứng nhận bào chữa cho bị can Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam - PVC. Ông Quynh là luật sư thứ 4 tham gia bào chữa cho Trịnh Xuân Thanh trong phiên tòa dự kiến tổ chức vào tháng 1/2018.

Ngoài ông Quynh, còn 3 luật sư khác tham gia bào chữa cho Trịnh Xuân Thanh gồm: Luật sư Lê Văn Thiệp (Đoàn Luật sư Hà Nội, được cấp giấy chứng nhận hôm 8/12) và hai luật sư thuộc Văn phòng luật Nguyễn Chiến, đoàn Luật sư TP Hà Nội hôm 9/8.

Luật sư Nguyễn Văn Quynh. Nguồn: Zing.vn

Trao đổi thêm với Zing, Luật sư Nguyễn Văn Quynh có ý kiến cho rằng nên hoãn xét xử để có thời gian nghiên cứu vụ án toàn diện.

"Đây là vụ án được dư luận quan tâm. Hồ sơ có tới 18.000 bút lục trong khi dự kiến vụ án đưa ra xét xử vào trung tuần tháng 1/2018 thì tôi sẽ đề nghị hoãn. Lý do để luật sư có thêm thời gian nghiên cứu hồ sơ vụ án thật toàn diện để bào chữa cho thân chủ. Đồng thời cũng nhằm giúp cho HĐXX đánh giá toàn diện vụ án khi xét xử và nghị án, tránh thiếu sót và có thể gây oan sai, thiếu công bằng đối với các bị cáo bị đưa ra truy tố xét xử trong thời gian quá gấp gáp", luật sư Quynh nói.

Ông Trịnh Xuân Than h (51 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang) bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng vào tháng 9/2016. Xác định ông Thanh bỏ trốn, cơ quan công an đã phát lệnh truy nã quốc tế.

Gần một năm sau, Bộ Công an cho biết bị can Trịnh Xuân Thanh đã đến trực ban hình sự Cơ quan an ninh điều tra (Bộ Công an) đầu thú vào ngày 31/7. Cơ quan công an đã tạm giam ông Thanh để làm rõ vai trò của bị can này trong vụ án thất thoát gần 3.300 tỷ đồng ở PVC và vụ án Tham ô tài sản xảy ra tại Dự án Thanh Hà - Cienco 5 Land.