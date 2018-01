Nam thanh niên buôn ma túy để có tiền cho vợ sắp sinh

Chị Lý Y Dênh (SN 1992, trú xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An) là vợ của bị cáo Thò Bá Nái (SN 1990) bị truy tố về tội Mua bán trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.



Đây là lần đầu tiên chị Dênh - vợ của thanh niên buôn ma túy- bước chân xuống TP. Vinh nên ánh mắt ngập ngừng, đầy lo âu. Người phụ nữ khốn khổ chưa bao giờ bước chân ra khỏi huyện. Nếu hôm nay không có bố chồng đưa đi thì chẳng bao giờ chị được gặp lại chồng. Bởi từ khi Nái bị bắt và đưa xuống trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An đến nay, chị không dám đi thăm chồng một mình.

Thấy chồng được công an dẫn ra, ánh mắt chị hé lên niềm vui sướng. Chị mừng khi thấy chồng sau bao lâu không gặp. Thế nhưng, đôi mắt của người phụ nữ trẻ như chực khóc.

Chị nhớ như in hôm xảy ra sự việc dẫn đến bi kịch sau này. Đó là vào tối 5/7/2017, chồng đưa một người lạ về nhà và bảo vợ mổ gà làm cơm đãi khách. Chị chưa bao giờ gặp người này, nhưng vẫn nghe theo đi chuẩn bị mâm cơm.



Thấy thái độ của chồng, chị đã nghi nghi mà không dám hỏi. Chị không biết chồng và vị khách kia đang bàn kế hoạch để vận chuyển ma túy. Thời điểm này, chị đang mang bầu người con đầu tiên nên không muốn điều gì xui xẻo xảy ra với gia đình.

Sau bã cơm, sáng hôm sau Nái chở người đàn ông trên đi giao hàng. Thấy chồng sắp đi, chị chạy ra dặn nhớ về sớm ăn cơm. Nái quay đầu lại bảo sẽ đi kiếm tiền để chuẩn bị cho con ra đời.

Đến địa điểm đã hẹn, Nái cầm khẩu súng dắt vào túi quần rồi đi bộ tới một chiếc xe ô tô màu đen thì bị tổ công tác Công an tỉnh Nghệ An ập đến, bắt giữ, người đàn ông kia và người mua hàng bỏ trốn. Đến chiều cùng ngày, công an đến khám nhà, chị Dênh mới ngỡ ngàng biết chồng bị bắt ở gần cầu Nậm Nhoóng, trong người mang theo 10 bánh heroin và có cả súng nữa.

Bị cáo Thò Bá Nái trước vành móng ngựa. Chị Dênh (áo vàng) tới tham gia phiên tòa từ sớm.

Tại phiên tòa, Thò Bá Nái cho hay không phải mình đi bán ma túy mà chỉ là người phiên dịch cho Lỳ Bá Thò trong việc giao dịch với khách hàng. Khi nghe Lỳ Bá Thò (người Lào, kẻ rủ Nái vận chuyển ma túy ) bảo có “hàng” cần bán thì Nái chỉ đồng ý tìm mối chứ không trực tiếp tham gia mua bán, với mục đích là kiếm tiền chuẩn bị lo cho vợ sinh con.

Nghe từng lời của chồng, dù đang bụng mang dạ chửa, Lý Y Dênh dựa người vào bàn thẫn thờ, nước mắt cứ thế lăn từng dòng trên má.

HĐXX vào nghị án, chị sợ công an nên không dám lên đứng cạnh chồng. Cho đến khi nhìn thấy chồng với đôi bàn tay bị còng và gọi tên mình, Dênh quên hết sợ hãi chạy đến ôm chầm khóc nức nở.

Sau khi cân nhắc, do số lượng ma túy mà bị cáo tham gia mua bán là đặc biệt lớn, nên HĐXX tuyên phạt Thò Bá Nái tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, 1 năm tù về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp cả 2 tội danh, Thò Bá Nái phải chịu mức án tử hình.

Vợ chồng Dênh bật khóc nức nở ngay tại phiên xét xử. Nghe bản án, Dênh cảm giác như sét đánh bên tai. Chị không thể ngờ tội danh đối với chồng mình lại cao đến thế. Khi tuyên án, chủ tọa phiên tòa nêu rõ quy định mức hình phạt đối với từng ấy tội danh, Dênh vùi đầu vào người thân một cách tuyệt vọng.\

Phiên tòa kết thúc, Thò Bá Nái bị dẫn giải ra xe về trại giam, người vợ trẻ cố gắng níu kéo, kiệt sức vì khóc. Dênh sẽ mất chồng, đứa con đầu lòng của vợ chồng Dênh sinh ra sẽ không biết mặt bố.

Thấy sự việc, tất cả mọi người trong hội trường phải quay mặt đi vì xót xa, nhiều người nén thở dài, tương lai của Dênh và đứa con sẽ như thế nào đây…