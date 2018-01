Tại sao Trịnh Xuân Thanh bị đề nghị áp dụng hình phạt nghiêm khắc?

(Kiến Thức) - Trong số 21 bị can, chỉ có Trịnh Xuân Thanh bị đề nghị áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc do khai báo không thành khẩn, quanh co chối tội.

Ngày 8/1/2018 tới đây, TAND TP.Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với ông Đinh La Thăng và các đồng phạm trong vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Tham ô tài sản xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC).



Đáng chú ý, trong số 21 bị can, Trịnh Xuân Thanh – nguyên Chủ tịch HĐQT PVC bị đề nghị áp dụng hình phạt nghiêm khắc.

Cáo trạng của VKSND tối cao nêu rõ, hành vi của Trịnh Xuân Thanh phạm vào các tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại khoản 3 điều 165 và “Tham ô tài sản” quy định tại khoản 4 điều 278 Bộ luật hình sự 1999.

Trịnh Xuân Thanh. Ảnh: cafef

“Quá trình điều tra, bị can khai báo không thành khẩn, quanh co chối tội, sau khi phạm tội, bị can đã bỏ trốn gây khó khăn, cản trở cho quá trình điều tra là những tình tiết cần xem xét để áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc” – cáo trạng nêu rõ.