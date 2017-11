Bão số 12 gần bờ, dân vô tư tắm biển: “Điếc không sợ súng“

Biển Nha Trang sáng 3/11 bắt đầu có sóng lớn, nhiều đợt sóng cao đến 2 m, nước biển có màu đục do mưa lớn từ thượng nguồn đổ về. Nhiều du khách cho biết họ rất thích thú khi thấy sóng biển lớn đập vào bờ. "Nhìn rất đẹp, rất ít khi biển Nha Trang có sóng lớn như vậy. Gia đình tôi phải chụp ảnh để lưu lại làm kỷ niệm", bà Dương Thị Hồng, du khách từ Lâm Đồng nói. Theo UBND TP Nha Trang, mặc dù bão số 12 chưa vào nhưng từ sáng 2/11 đơn vị này đã cho thành lập đội chuyên trách để kiểm tra bờ biển và tiến hành đặt các biển cấm, cảnh báo du khách và người dân. Bất chấp biển cấm, nhiều người vẫn vô tư xuống tắm. "Thấy sóng lớn, nhưng mình tắm biển quen rồi, nên không sao đâu", bà Nguyễn Thị Tuyết (trú phường Lộc Thọ, TP Nha Trang) nói. Sau khi xuống biển, nhiều người hoảng sợ bỏ chạy vì sóng quá lớn do hoàn lưu bão số 12 gần bờ. Không chỉ người dân Nha Trang, nhiều du khách cũng bất chấp nguy hiểm để xuống biển nô đùa. Nhân viên cứu hộ xuống tận nơi nhắc nhở du khách và yêu cầu không được tắm vì đã có lệnh cấm. Nhiều đơn vị làm du lịch trên bãi biển cho nhân viên gia cố các chòi lá để đảm bảo an toàn khi cơn bão số 12 vào. Trong khi đó, một số đơn vị khác vẫn bố trí các nghế nằm nghỉ, phục vụ du khách trên bãi biển. Do có mưa, sóng lớn nên rác thải tràn ngập bờ biển Nha Trang. Từ sáng sớm các đơn vị thu dọn rác đã tiến hành thu dọn, làm sạch bãi biển.

