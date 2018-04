Kinh hoàng mẹ kế đầu độc con riêng 6 tuổi của chồng

Ngày 10/4, ông Lò Văn Đỉa - Chủ tịch UBND xã Chiềng Khay (huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La) cho biết, Công an huyện Quỳnh Nhai đã bắt giữ đối tượng Lò Thị Pưng (SN 1987, xã Chiềng Khay) để làm rõ hành vi đầu độc con riêng của chồng là cháu Lò Văn Tuân (6 tuổi).



Thông tin ban đầu vụ việc xảy ra vào chiều ngày 7/4, cháu Tuân được người dân trong bản phát hiện tím tái người, miệng sùi bọt mép nên đã đưa tới Trạm y tế xã Chiềng Khay (cách nhà 4km) để sơ cứu. Tuy nhiên, tới hơn 16h cùng ngày cháu đã tử vong.

Ảnh minh họa.

Nhận thấy việc cháu Tuân tử vong bất thường, Công an xã Chiềng Khay đã báo Công an huyện vào cuộc điều tra. Cùng ngày Công an huyện Quỳnh Nhai và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Sơn La đã khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi làm rõ nguyên nhân cháu Tuân tử vong.

Ngay trong tối 7/4, mẹ kế của cháu Tuân là Lo Thị Pưng được mời lên làm việc. Tại cơ quan công an, Pưng khai nhận do mâu thuẫn gia đình nên đã dùng thuốc diệt cỏ đầu độc con riêng của chồng.

Theo ông Lò Văn Đỉa, sau khi chia tay mẹ cháu Tuân, anh L.V.L (bố cháu Tuân) đã lập gia đình với Pưng. Hai người có một con chung là bé gái khoảng 1 tuổi. Pưng không có nghề nghiệp ổn định mà ở nhà làm ruộng.