Nạn nhân kể thời khắc suýt nếm nồi bún riêu tử thần

(Kiến Thức) - Khi thêm gia vị vào nồi nước lèo bún riêu và chuẩn bị nêm nếm, chị Tuyết giật mình phát hiện có nhiều chất lạ nên đã may mắn thoát nạn bị đầu độc.

Mời độc giả xem video chủ quán kể thời khắc suýt nếm “tử thần”:

14h chiều nay (25/12), Công an phường Tân Phú, quận 9, TP HCM đã bàn giao nghi can H.T.N.Đ., ngụ phường Tân Phú về Đội CSĐT Công an quận 9 để tiếp tục làm rõ nghi án bỏ thuốc diệt chuột vào nồi bún riêu nhằm đầu độc khách hàng của “đối phương”.

Chị Tuyết kể lại vụ việc trong nỗi kinh hoàng.

Trở về phòng trọ sau nhiều giờ làm việc với cơ quan Công an, chị Trần Thị Bạch Tuyết (37 tuổi, ngụ phường Tân Phú, quận 9, TP HCM) vẫn còn nguyên vẻ bàng hoàng khi nhắc lại lúc phát hiện nồi bún riêu mưu sinh của mình bị người cô chồng bỏ “vật lạ” nghi là thuốc diệt chuột.

Camera an ninh ghi lại toàn bộ diễn biến vụ việc bà Đ. bỏ vật lạ nghi thuốc diệt chuột vào nồi nước lèo bún riêu. “Tôi không bao giờ ngờ rằng cô Đ. lại có thể làm chuyện tày trời như thế. Chỉ khi xem lại camera và nhìn thấy hành động của cô, tôi và mọi người mới hết sức kinh hoàng”, chị Tuyết nói trong nước mắt.

Theo chị Tuyết thì sáng sớm nay (25/12), như mọi ngày, chị dậy sớm nấu bún riêu, bún bò bán hàng ăn sáng ven đường Nam Cao, phường Tân Phú. Lúc này, bà Đ. cũng có mặt lảng vảng nhưng chị Tuyết cũng không nghĩ bà Đ. sắp gây ra chuyện lớn.

“Bà Đ. là cô chồng của tôi, cũng bán bún riêu, bún bò hàng ăn sáng nhưng cách chỗ tôi bán khoảng vài trăm mét. Mỗi sáng sớm, cô cháu đều thức dậy để buôn bán, ít khi nào cô Đ. sang bên tôi nhưng hôm nay thì khác”, chị Tuyết chia sẻ.

Sau đó, chị Tuyết chạy ra chợ gần cầu vượt trạm 2 mua thêm ít gia vị. Lúc trở về, khi chuẩn bị nêm nếm thì phát hiện nồi nước lèo nổi lên nhiều vật lềnh bềnh bất thường…nên dừng lại.



Lực lượng Công an tiến hành khám nghiện hiện trường vụ việc. Nghi có chuyện xấu, chị Tuyết lập tức chạy vào nhà những người là cô, chú bên chồng (đối diện quán ăn sáng) để nhờ mọi người giúp đỡ, tìm hiểu nguyên nhân vụ việc.

Tại khu vực phía trước đường Nam Cao và xung quanh khuôn viên nhà, bên chồng chị Tuyết được lắp đặt nhiều camera an ninh quan sát. Vì vậy, mọi người nhanh chóng mở lại camera và ai cũng rụng rời khi xem lại toàn bộ hình ảnh ghi lại diễn biến bà Đ. lén lút bỏ “vật lạ” vào nồi bún riêu của cháu dâu.

Tại cơ quan Công an, bước đầu bà Đ. đã thừa nhận bỏ thuốc diệt chuột vào nồi nước lèo nhằm ý định đầu độc khách ăn sáng tại quán của chị Tuyết. Nguyên nhân vì sự ganh ghét do quán của cháu dâu đắc khách hơn mình.

Theo chị Tuyết thì quán ăn sáng bình dân của mình thường có đông người lao động, công nhân Khu Công nghệ cao ở trọ xung quanh đến ăn.

“Nếu vụ việc không được tôi phát hiện kịp thời, thì bản thân mình và không ít người khác sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng và hậu quá lúc đó chắc sẽ vô cùng nghiêm trọng”, chị Tuyết cho biết.

Trao đổi với PV Kiến Thức, một cán bộ điều tra Công an quận 9 cho biết sẽ tiến hành giám định mẫu nước lèo nghi vấn bị đầu độc để xác định chính xác đó là chất gì. Sau đó, CQĐT sẽ tiếp tục làm rõ hành vi của đối tượng liên quan.