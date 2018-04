Dấu bàn tay ám ảnh ở chung cư Carina 20 ngày sau thảm họa

Gần 20 ngày sau vụ cháy tại chung cư Carina Plaza, cầu thang khu nhà block A, nơi thiệt hại nhiều nhất, vẫn đen kịt vì khói. Những mảng tường ám muội than, không khí nặng mùi cháy khét, khói bụi, và rác thải để lâu ngày. Khu nhà này đang được dọn dẹp. Không còn bảo vệ nào ở đây. Trên tường hành lang của tòa nhà lưu lại nhiều dấu bàn tay như thế này. Theo lời của đội lao công được thuê để dọn rửa, đây là dấu tay của những người dân lần tìm đường chạy thoát khỏi đám khói. Hình ảnh này được chụp lại tại lầu 3 block A. Dấu vết bàn tay này xuất hiện ngay cạnh hộp cứu hỏa, tại lầu 4 block A. Theo thông tin về kết quả điều tra bước đầu vụ hỏa hoạn, khi vụ hỏa hoạn xảy ra, hệ thống báo cháy tự động có âm thanh không hoạt động, hệ thống phun nước chữa cháy tự động không hoạt động, máy bơm bù áp dùng để đưa nước lên tầng cao rồi chảy xuống từng nhà cũng không hoạt động. Ở cuối hành lang lầu 7 block A, những đôi dép người lớn, trẻ con đen kịt được xếp gọn gàng. Không gian tòa nhà vắng lặng, lạnh ngắt. Hiện tại, tất cả người dân của block A, block B đã chuyển đi. Khu nhà gần như bỏ trống. Những hình vẽ động vật trên bức tường của cơ sở mầm non Thiên Anh đen sì, ám khói. Bức tường gạch đá vương nhiều dấu vết của đám cháy. Vụ hỏa hoạn xuất phát từ một tia lửa nhỏ của chiếc xe Attila đặt tại tầng hầm block A vào khuya 23/3. Lửa lan ra sau đúng 13 phút, đã cướp đi 13 sinh mạng và khiến hàng chục người bị thương. Hai bình cứu hỏa tại tầng 5 của tòa nhà. Trong cuộc họp báo về vụ hỏa hoạn tại chung cư Carina Plaza, đại tá Nguyễn Văn Băng, Phó giám đốc Cảnh sát PCCC TP.HCM, kết luận có 3 nguyên nhân chính gây ra thảm họa: Báo cháy chậm, hệ thống PCCC không hoạt động, trách nhiệm của chủ đầu tư và người dân đã làm vô hiệu hệ thống thoát nạn. "Nhà em đã điểm danh đủ người, xin đừng phá cửa", chủ một căn hộ để lại tờ giấy nhắn trước khi chuyển đi. Sau đám cháy, nhà của người dân được niêm phong để phục vụ công tác điều tra. Tuy nhiên, phóng viên ghi nhận một số trường hợp người dân to tiếng với ban quản lý vì công tác an ninh không minh bạch. Chủ căn hộ này dùng khóa, băng keo cố định cửa nhà và tờ giấy niêm phong. Sau vụ cháy, một số trường hợp cư dân thất lạc đồ đạc phải đăng tin nhờ hỗ trợ. Nhiều tờ giấy niêm phong bị bong tróc, không ít cửa nhà đã bị phá hỏng khi lực lượng PCCC vào nhà kiểm tra. Một người phụ nữ xuất hiện tại lầu 9 tòa nhà. Chị cho biết trở về để tưới cây. Hiện gia đình chị được chủ đầu tư hỗ trợ sống tại tòa chung cư đối diện. "Vài ngày lại về kiểm tra cửa nẻo, đồ đạc. Giờ làm gì còn ai trông coi tòa nhà đâu. Trống không rồi", cư dân này nói vội trước khi rảo bước. Những lao công được thuê để thu dọn block A và block B. "Nhóm tôi có 3 người, được trả 300.000 đồng/ngày, bao ăn trưa. Công việc chính là cọ rửa hành lang, sàn gạch, lau tường, trần nhà", chị Tâm chia sẻ với Zing.vn. Với tốc độ mỗi ngày dọn một tầng lầu như hiện nay, nhóm chị Tâm dự đoán hết tuần sau sẽ dọn sạch khu nhà. "Nhưng chỉ hành lang thôi, trong nhà thì chủ hộ tự dọn", anh Mạnh, một đồng nghiệp của chị Tâm, nói thêm. Tại thời điểm Zing.vn đến, các tầng 12-13-14-15 đã được dọn sạch sẽ. Không khí ở những nơi này thoáng mát, bớt nặng nề hơn những tầng dưới. Theo thông báo của chủ đầu tư, block A - B sẽ được hoàn thành sửa chữa trong vòng 30 ngày kể từ ngày 26/3. Tuy nhiên, Công ty Hùng Thanh mở ngoặc thêm: "Để dân cư trở lại sinh sống phải tùy thuộc vào kết quả giám định của cơ quan chức năng về PCCC, vệ sinh môi trường, an toàn hệ thống kết cấu,...". Vụ cháy chung cư Carina được đánh giá vụ hỏa hoạn gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng trong vòng 15 năm trở lại đây ở TP.HCM, chỉ sau vụ hỏa hoạn tại Trung tâm Thương mại Quốc tế ITC vào tháng 10/2002.

