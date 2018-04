Khởi tố, bắt tạm giam loạt đối tượng trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ

(Kiến Thức) - Các đối tượng Châu Nguyên Anh, Phạm Quang Minh, Nguyễn Đình Chiến và Lê Anh Tuấn bị khởi tố điều tra do có liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ nạp tiền đánh bạc bằng thẻ cào cho đường dây đánh bạc của Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương.

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, ngày 9/4/2018, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam với nhiều đối tượng liên quan đến vụ án "Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn, rửa tiền..."

Cụ thể, các đối tượng bị khởi tố vì liên quan tới đường dây đánh bạc nghìn tỷ do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu gồm:

1. Khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam về các tội “Tổ chức đánh bạc” theo Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi năm 2009 và tội “Mua bán trái phép hóa đơn” theo Điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015 đối với Châu Nguyên Anh, sinh năm 1979, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội; chức vụ: Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Thanh toán điện tử VNPT (VNPT EPAY) và Phạm Quang Minh, sinh năm 1984, thường trú tại Yên Lãng, Đống Đa, Hà Nội; chức vụ: Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần Thanh toán điện tử VNPT (VNPT EPAY).

Bị can Châu Nguyên Anh (mặc áo hoa) và bị can Phạm Quang Minh.

2. Khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” theo Điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015 đối với Nguyễn Đình Chiến, sinh năm 1976, thường trú tại phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội; chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển HQ Việt Nam, sau đổi tên thành Công ty CP Công nghệ TNC Việt Nam; đồng thời, là Phó Giám đốc Công ty cổ phần CT và T; Phó Giám đốc Công ty Phân phối thẻ Việt Nam.

Bị can Nguyễn Đình Chiến.

3. Khởi tố bị can về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” theo Điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015 và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Anh Tuấn, sinh năm 1983, thường trú tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội; chức vụ: Giám đốc Công ty CP Công nghệ TNC.

Bị can Lê Anh Tuấn.

Các đối tượng Châu Nguyên Anh, Phạm Quang Minh, Nguyễn Đình Chiến và Lê Anh Tuấn bị khởi tố điều tra do có liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ nạp tiền đánh bạc bằng thẻ cào cho đường dây tổ chức đánh bạc Rikvip/Tip.club và mua bán trái phép hóa đơn nhằm hợp thức hóa số tiền do phạm tội mà có.

Cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã thực hiện các lệnh khám xét nơi làm việc của những bị can trên để thu giữ tài liệu, đồ vật, phương tiện điện tử và dữ liệu điện tử có liên quan đến vụ án.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.